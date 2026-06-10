Шохин назвал оптимальный курс доллара для бизнеса

Компании считают «слишком сильный рубль» более значительным препятствием для экономического роста

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал доллар по цене 80—85 рублей позитивным для бизнеса. Своим мнением он поделился на совещании у президента РФ Владимира Путина.

— Многие участники в кулуарах и на сессиях Петербургского форума отмечали, что курс на уровне 80—85 рублей за доллар был бы безусловно положительно воспринят, — отметил он.

Шохин подчеркнул, что компании считают «слишком сильный рубль» более значительным препятствием для экономического роста, чем высокая ключевая процентная ставка. По его словам, курс отрицательно влияет не только на экспортеров, но и на компании, реализующие проекты по импортозамещению, которым становится гораздо сложнее конкурировать с экспортом.

Ранее сообщалось, что предприниматель Олег Дерипаска оценил потери бюджета от укрепления рубля в 6 трлн рублей.

Никита Егоров