Завод Haier в Татарстане удвоит производство в этом году

Фото: Сергей Афанасьев

Завод по производству стиральных машин китайской компании Haier в Набережных Челнах планирует удвоить производство в 2022 году, сообщает ТАСС.



В этом году запланировано произвести 400 тысяч стиральных машин. Настоящая производственная мощность — 1,6 тысячи машин в день. Начиная с августа для повышения производительности планируется запустить вторую смену — предполагается, после этого производственная мощность возрастет до 3,2 тысячи стиральных машин в день, рассказал директор по производству завода стиральных машин Владимир Романенко. Сейчас на заводе работает более 250 сотрудников, на вторую смену хотят набрать еще 100 человек.

Кроме стиральных машин компания в Челнах производит холодильники и телевизоры. Менеджер по связям с общественностью компании Дарья Томилина сообщила, что Haier планирует открыть 12 заводов к 2025 году. В прошлом году компания начала строить «умный завод» по производству морозильного оборудования Haier Smart Home, его планируют завершить в третьем квартале этого года.

Однако у завода есть сложности с логистикой. Томилина отметила, что комплектующие в основном транспортируются из Китая. Морской вид перевозок монополизирован, и с ним всегда наблюдаются трудности. Железнодорожные перевозки, в свою очередь, нестабильны, поэтому ситуация пока остается критичной.

Фото: Сергей Афанасьев

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов отметил, что меры поддержки для ОЭЗ, ТОСЭР, промышленных парков и субъектов малого и среднего бизнеса сохраняются.

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов на фоне введения санкций в отношении РФ заявлял, что в регионе нет проблем с производством бытовой техники, поскольку производитель техники Haier работает в штатном режиме. Он выпускает холодильники, стиральные машины, плиты, ноутбуки, чайники, утюги и другую технику.

Маргарита Головатенко