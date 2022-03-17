Китай продолжит экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на ситуацию вокруг Украины

Официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что страна продолжит регулярное экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Оно будет проходить на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. По словам Гао Фэна, Китай также продолжит сотрудничать и с Украиной по торгово-экономическим вопросам.

Гао Фэн добавил, что введение санкций не решит проблемы безопасности. Оно лишь нанесет ущерб жителям страны, дестабилизирует глобальный рынок и еще больше навредит и без этого замедлившейся экономике мира.

Фото: realnoevremya.ru

14 марта руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США предупредили Китай о последствиях поддержки России. В частности, речь идет об изменении отношений КНР с другими странами по всему миру. В ответ на это член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи сообщил, что любые попытки оказания давления на Китай и вмешательства во внутренние дела государства потерпят крах.

Дарья Акимова