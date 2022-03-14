Госдеп: США предупредили Китай о последствиях поддержки России

В США предупредили Китай о последствиях поддержки России. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, в Риме прошла встреча советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка и главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, члена Политбюро Яна Цзечи.

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Так, представители США «недвусмысленно заявили» об озабоченности относительно поддержки России со стороны КНР, а также о последствиях для отношений КНР с другими странами по всему миру, в том числе с союзниками США, передает ТАСС.

Сегодня МИД КНР опроверг данные о том, что Россия запрашивала военную помощь у Китая. Как пояснили в ведомстве, подобные сообщения являются дезинформацией.

Диана Жиленкова