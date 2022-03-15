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В Китае заявили, что любые попытки оказания давления на страну потерпят крах

00:42, 15.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Китае заявили, что любые попытки оказания давления на страну потерпят крах
Фото: pixabay.com

Любые попытки оказания давления на Китай и вмешательства во внутренние дела государства потерпят крах. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи на переговорах с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Отмечается, что активизация диалога между Китаем и Соединенными Штатами в сложившейся обстановке отвечает интересам обеих сторон, передает ТАСС.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США предупредили Китай о последствиях поддержки России. В частности речь идет об изменении отношений КНР с другими странами по всему миру, в том числе с союзниками Соединенных Штатов.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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