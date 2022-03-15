«Позиция Китая — абсолютно пророссийская, частные случаи — просто внутриполитическая борьба»

Китаевед Николай Вавилов — о том, кто в Китае выступает против союза с Россией

Кто в Китае может выступать против союза с Россией? Китаевед Николай Вавилов на своем YouTub-канале разъясняет, какие крупные политические группировки КНР являются проамериканскими и выступают за расширение связей с США и против операции на Украине. Тем не менее общая позиция Китая — абсолютно пророссийская, убежден он. Эксперт разъясняет, почему в эти дни все чаще используется риторика о Третьей мировой войне, и чем текущая ситуация действительно напоминает Карибский кризис, а также рассказывает, как в Поднебесной идет беспрецедентная поддержка России в информационном пространстве. «Реальное время» предлагает ознакомиться с печатной версией выступления писателя.

«Чтобы дестабилизировать российский тыл, используется пропаганда против Китая»

События, конечно, развиваются стремительно, кризис в Соединенных Штатах, в Европе особенно растет. И уже многие начали сравнивать текущую ситуацию с Третьей мировой войной, видимо, для того, чтобы подстегнуть еще сильнее биржевые котировки, сырьевые цены и так далее.

Многие в России, я думаю, и в Европе сейчас в такой панике находятся, что легко поверят в то, что это так. Масла в огонь подливают внешнеполитические ведомства. Боррель тоже сказал: это может быть началом Третьей мировой, мы этого не хотим. Трамп со своей избирательной компанией тоже подливает масла в огонь. В общем, все используют ситуацию на Украине. И пока еще даже не началась ситуация на Тайване, но страшно представить какие там будут заявления.

Многие сравнивают это с Третьей мировой войной, но по большому счету — эта ситуация структурно напоминает Карибский кризис. Здесь бы очень порадовались китайские традиционные историки, потому что китайское летоисчисление традиционное использует 60-летние циклы и 120-летние циклы в описании истории. А традиционный китайский календарь основан на пяти 12-летних циклах, а 12-летний цикл — это обращение Юпитера вокруг Солнца, то есть Юпитер используется как система исчисления — 11,9 года.

Многие сравнивают это с Третьей мировой войной, но по большому счету — эта ситуация структурно напоминает Карибский кризис. Фото: wikipedia.org

И 60 лет назад был Карибский кризис. Он состоял в том, что возможность ядерных ударов между СССР и США возросла из-за того, что США разместили свои ракеты в Турции, на границах СССР. А СССР для того, чтобы купировать угрозу, ассиметрично разместил свои на Кубе. Ситуация тогда реально развивалась очень драматично, как и сейчас. Многие уже говорят об использовании ядерного оружия, но до этого так и не произошло. Я думаю, что не произойдет и в этот раз. А речь идет о том, что информационная война, и даже физическая, используются в экономической войне с целью достижения конкретных целей и переформатирования определенных финансовых производственных потоков.

Тем не менее ситуация очень острая. И для того, чтобы дестабилизировать российский тыл, используется пропаганда против Китая. Это делают в том числе украинские СМИ, вставшие на их сторону представители российских соцсетей и СМИ и представители либерального лагеря, которые появились в результате развала СССР.

Все потому, что Китай — очень важный элемент нынешней внешней политики Российской Федерации. Это не единственный союзник России, но очень мощный игрок в Совете Безопасности ООН, ядерная держава, которая может влиять на политический расклад в мире. И уже влияет тем, что осуждает Соединенные Штаты и не присоединяется ни к каким санкциям в отношении России. Тем не менее существует антикитайская пропаганда, а на самом деле — завуалированная критика руководства Российской Федерации и попытки дезавуировать поддержку Китая. Доказать населению и обществу, что Россия в кругу врагов, что настоящий ее друг — это Запад.

В общем, эту песню люди поют с уже с 1969 года, с острова Даманского. Это, кстати, отдельная тема, почему они эти песни поют, кто эти песни петь начал, кто стоял по обе стороны Даманского, какое военно-политическое руководство тогда было в Китае и в СССР, и кто это все придумал и организовал — этот раскол советско-китайский. Тем не менее эту песню поют и продолжают петь сейчас.

Есть проамериканская группа комсомольцев, самый видный — это премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Фото: kremlin.ru

Одна из таких занятных вещей — это то, что 1 марта 2022 года, после начала спецоперации на Украине, ведущая центрального телеканала международных новостей CCTV-4 появилась в цветах украинского флага. Это используют для того, чтобы показать, якобы у китайцев какие-то двойные планы насчет России, какие-то дополнительные замыслы. Это то, что увидели на обложке этого ролика, это не фейк, это так. Но тем не менее это используется как доказательство, что китайцы вовсе не за Россию, они хотят нас предать и так далее и тому подобное.

Что используют все эти пропагандисты? Они используют ложный тезис о том, что огромная страна Китай — политически однородна. В 2021 году вышла книга «Китайская власть», где я очень четко описал политическую систему Китая. Там как минимум три очень крупные политические группировки, макрогруппировки, очень много других подгрупп. Одна из них — это проамериканская, которая дружит с демократической партией США, выстраивает союзнические отношения и синхронно приходит с этой партией к власти. Есть комсомольцы. Есть крупная шанхайская группа, которая связана с республиканской партией США, и это представители условно правого глобализма. Комсомольцы, соответственно, — левые интернационалы. Есть крупная суверенная группа во главе с Си Цзиньпином, выходцем из армии. Это тоже ближе к правому крылу.

Тем не менее в Китае происходит очень сложный политический процесс борьбы за власть. Онтологические свойства власти и политики присущие этому процессу или явлению — это борьба. И не бывает таких политических систем, в которых не бывает оппозиции. Но те, кто использует эту риторику, что, дескать, в Китае есть некое двойное дно, они используют ложный тезис о единстве политического процесса в Китае. Нет никакого единства. Есть, условно, на данный момент пророссийская группа Си Цзиньпина, она же антиамериканская. И есть проамериканская группа комсомольцев, самые видные — это премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Он на недавнем закрытии сессии парламента заявил о том, что нужно расширять торговлю с США, восстанавливать отношения, преодолевать препятствия, в общем, рассыпался в комплиментах Соединенным Штатам.

«Многие ведущие CCTV обладают большим влиянием — это так в Китае устроено»

Соответственно, мы видим некое противостояние. Тем не менее власть Китая неоднородна, военно-политическое руководство, которое поддерживает Россию, — это Си Цзиньпин, он только частично контролирует экономику страны, в том числе финансы. Это тоже очень многое обуславливает.

Происходит борьба. Си Цзиньпин только в 2012 году стал генеральным секретарем. Он начал очень трудную многоступенчатую коррупционную борьбу с комсомолом с зачистки этого комсомола. Масса была разных дел, особенно в 2020 году после локдауна. Всех этих организаторов, либо выкинули из исполнительной власти, если у них было сильное прикрытие, либо пересажали, если слабое. То есть апогея эта борьба достигла уже в 2020 году.

Власть Китая неоднородна, военно-политическое руководство, которое поддерживает Россию, — это Си Цзиньпин. Фото: kremlin.ru

Что было в прессе до 2020 года? Например, в 2016 году, я об этом в первой книге «Некоронованные короли» писал, появилась заметка в «Синьхуа», в которой вместо того, чтобы назвать Си Цзиньпина самым верховным руководителем, его назвали самым последним руководителем коммунистической партии Китая. При том что «Синьхуа» — это не блогеры и не телеграм-канал, где нет верификации и редактуры, это многоступенчатая система, в которой это сообщение просмотрели человек пять минимум на разных этапах согласования, и оно попало в прессу.

В это же время в 2016 году, когда вышло сообщение в «Синьхуа», появилось письмо от анонимных членов партии, которые потребовали от Си Цзиньпина уйти в отставку. Опубликовали на ресурсе, связанном с корпорацией Alibaba, и на ресурсе в синьцзян-уйгурском автономном районе, которым тогда руководил не человек Си Цзиньпина. Кстати, его жена телеведущая CCTV. Многие ведущие CCTV обладают большим влиянием. Они являются либо женами, либо любовницами высших руководителей, как правило, — это комсомольцы, которые связаны со СМИ, то есть это в принципе совпадение случайное, аналогия вымышленная, никого не имел в виду. Это так в Китае устроено.

Неоднородность политического процесса порождает то, что есть и в СМИ, и в промышленности, и в экономике, и в политике. Есть группы, которые противостоят Си Цзиньпину. Конечно, вы понимаете, что Си Цзиньпин не просто так эту всю компанию по поддержке России затеял, это только начало, мы об этом еще поговорим. Тем не менее такая дискуссия есть, что не надо Россию поддерживать на Украине. Пять китайских историков-преподавателей написали открытое письмо, их потом всех быстро повыключали из интернета. Китайская пропаганда сейчас просто выключает всех блогеров, которые ведут пропаганду мира, которые на самом деле против операции России на Украине.

Такова генеральная линия сейчас в СМИ в Китае. Когда кто-то надевает синюю кофточку и желтую блузку — это акт оппозиционный, он подавляется. То есть надо очень четко разделять, что сегодня — это общая линия пропаганды Китая. Это тотальная беспрецедентная поддержка России в информационном пространстве. Вот эти случаи как раз очень интересны. Это то, что свидетельствует о том, что есть внутренняя оппозиция, что эти решения касаются отнюдь не украинского сценария, а более глобальных вещей.

Высшая школа экономики сплошь состоит из специалистов, которые стоят на антикитайских позициях. Фото: hse.ru

«Общая позиция Китая — пророссийская абсолютно»

Тем не менее о чем идет речь? О том, что наши публичные специалисты, которые здесь сидели на американских грантах, кто-то как-то связан с этими грантами и так далее, имеют свою политическую позицию, антикитайскую. А в России оставались в основном люди из китаеведной среды. Это, скажем так, те китаеведы, кто активно учился и изучал китайский язык, они нашли себе применение в Китае. А все, кто остался в России в период с 1990-х по 2010—2015 годы, это люди, которые не нашли себе никакого применения с китайцами. И, соответственно, отрабатывали, как и многие наши университеты, западные гранты, восприняли эти идеи. Кто-то по недостаточной компетенции, кто-то сознательно, потому что это хорошо оплачивалось — вторая зарплата в каком-нибудь центре Карнеги, почему бы и нет.

Высшая школа экономики сплошь состоит из специалистов, которые стоят на антикитайских позициях, то есть 30 лет назад такие специалисты появились. Теперь они используют разные случаи оппозиционных, маргинальных настроений в Китае как доказательство, скажем так, неискренней позиции Китая. Но общая позиция Китая пророссийская абсолютно, и частные случаи просто говорят о том, что есть внутриполитическая борьба. И часть китайского руководства отчасти против этого, и это логично. Почему? Потому что 30, даже 40 лет, китайцы выстраивали союз с Соединенными Штатами, они стали фактически экономической колонией Соединенных Штатов. Разумеется, эту колонию обслуживали люди в политике, в СМИ, в промышленности, в экономике. И они, разумеется, составляют значительную часть. Причем решительный бой с этими людьми Китаю еще предстоит. Хотя трудно назвать оппозицией тех, кто контролирует свою экономику. Было бы странно говорить, что их вообще не было. Да, они есть, но им не дают сейчас открыто говорить против, но они есть, это логично.

Соответственно в самой позиции Китая нет ничего противоестественного или какого-то странного. Нет ничего в этом эмоционального, все абсолютно прагматично. У власти сейчас находятся антиамериканские силы во главе с Си Цзиньпином, но они пророссийские. И по естественным причинам, сколько продлится эта борьба США с Китаем, сколько удержится у власти Си Цзиньпин — одному богу известно. Но я думаю, лет 15, после будет продолжено его последователями, его супругой. Также как случай с Мао Цзэдуном, они еще потом правили лет 15—20. Таким образом еще 30—40 лет впереди российско-китайской дружбы против Соединенных Штатов. Это нормальное объяснение, объективное, абсолютно логичное. И что может быть лучше, чем прагматичный союз. Он точно не находится на каких-то тактических сиюминутных интересах, это очень прочная основа. Я об этом говорю с основания канала.

Может ли быть союз России с Китаем? Это антиамериканизм, это одна из основных базовых фундаментальных вещей, которые строят этот союз. И антиамериканизм — это название, за которым кроется передел мира в пользу и России, и Китая. И мы видим, как это происходит сейчас.

Еще 30—40 лет впереди российско-китайской дружбы против Соединенных Штатов. Фото: kremlin.ru

Что нужно нам отслеживать в отношении китайцев? Отношения китайцев нам как раз нужно исследовать и отслеживать элитные расклады, то есть руководство. Например, пандемия используется для нагнетания негативного эффекта, используется комсомольской группой для достижения своих политических целей и дестабилизации. Последний случай являлся всплеском «оомикрона» в Чанчуне, в городе Цзилинь. Кто это организовал, кто не досмотрел? Так это бывший руководитель ЦИКа комсомола, поэтому его сняли и будут судить.

Это значит, что политическая борьба есть, она везде преследуется. Мы отслеживаем, кто новые министры, кто новые руководители, с кем можно сотрудничать, а с кем не нужно. Именно этим и занимаются люди. А те, кто говорят, что Китай — это некая единая масса, то это люди, которые здесь не были, или максимум являлись туристами. Они не понимают, что Китай — это огромное составное лоскутное одеяло из разных субэтносов, которые отличаются между собой, как русские, украинцы, чехи. А они все находятся в одном государстве.

Это так же странно, если бы американцы говорили о США без учета власти. А это глупо, так как в США либо демократы, либо республиканцы. Это две полярные силы. Так и происходит в Китае, даже гораздо сложнее, чем две какие-то партии. Не все так просто, есть прецеденты, когда компании отказываются сотрудничать, например, с Россией.

«На самом деле, вы эту пропагандистскую войну проиграли»

Насчет санкций, во-первых, данные банки, которые отказались от сотрудничества, не сильно инвестировали в Россию, например, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) — это чисто шанхайский капитал. Наверное, до его отказа вообще не знали, что он существует. Но вот он решил демонстративно отказаться, а за это он получит какие-то очки на Западе, финансирование.

Часто говорят в СМИ, о том, что китайцы не дают аккредитивов. Это говорят люди, которые не работают в торговле. Аккредитив используют очень крупные компании, например, «Сургутнефтегаз». Сам аккредитив — это страховка поставки, чтобы покупатель вас не кинул после получения товара. «Сургутнефтегаз» этим пользовался хорошо, но сейчас он просто будет поставлять эту нефть без аккредитива.

Банки, которые отказались от сотрудничества, не сильно инвестировали в Россию, например, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) — это чисто шанхайский капитал. Фото: wikipedia.org

Существуют другие способы страховки грузов, это необязательно аккредитив. Отсутствие аккредитивов ни о чем не говорит. Это значит, что российская и китайская торговля в значительной степени не использовала аккредитивы. А те, кто использовал, может перейти на другие способы. Все это несмертельно.

Часто затрагивают тему о том, что Китай отказался предоставлять запчасти для самолетов. Что значит Китай? Это не государство, а какая-то компания по производству запчастей, которая запретила поставку. Надо помнить, что она не единственная в Китае. Вы представляете, что такое Китай? Это экономика Евросоюза, здесь множество различных производителей.

Подчеркиваю, что с 24 февраля прошло уже 3 недели. А все, в чем Китай провинился, — это фейковые новости про запчасти и отказ неизвестного банка? Это все, что вы хотите предъявить в качестве аргументов союзнических обязательств? Это смешно. На самом деле, вы эту пропагандистскую войну проиграли.

Вы не понимаете, что Китай оказывает поддержку России. Поэтому никак российско-китайские отношения не пострадали. Хочу показать единственные проблемы, которые носят объективный характер. Первая — это пандемия, она до сих пор есть, и Китай не открыл границы. Но он не откроет их никому, так как сейчас вспышка «омикрона». Второй момент связан с колебанием курса доллара, цены повысились, поэтому не многие готовы расплатиться по этим ценам. Но это с Китаем никак не связано. Упали продажи телефонов, это связано с падением покупательского спроса. Позиция Китая четкая, она поддерживает Россию.

Россия оставила вопрос о получении финансирования из китайских банков. России не нужно китайское оружие, мы сами продаем в Китае оружие. Я не вижу здесь никаких оснований говорить о том, что Китай как-то неправильно себя ведет.

Китай не открыл границы. Но он не откроет их никому, так как сейчас вспышка «омикрона». Фото: Максим Платонов

В Китае назревает очень крупный экономический кризис. Нагрузка «омикрона», кризис роста цен на продовольствие и энергоносители. В рамках всего этого китайское руководство еще испытывает максимальное давление Соединенных Штатов. Но Китай по-прежнему ни от чего не отказывается, это и есть беспрецедентное поведение Китая как союзника.

Хотел сказать про украинскую пропаганду. Не надо думать, что Китай по велению сердца включил пропаганду. Китайцы в первую очередь остаются верными себе, это прагматичные люди, которые достигают своих интересов. Иначе бы они не стали второй экономикой мира, они действуют только сугубо в своих интересах. Антиукраинская пропаганда — это предвоенная, мобилизационная пропаганда общества. Второй этап этой пропаганды будет переход к антитайваньской военной пропаганде, когда Китай начнет военную операцию против Тайваня.

Вот почему сейчас наращиваются усилия пропаганды. Общество кристаллизуется и формируется. Точно так же, как и противники этой пропаганды, они понимают, что сегодня говорят про мир на Украине, завтра будут говорить про мир на Тайване. «Что нам не нужна эта война, зачем нам эти санкции, у нас подросли цены на бензин». Все, что последует после данной операции — это одни и те же люди. Сейчас они надевают синюю и желтую рубашки, а после будут носить тайваньский флаг.

Татьяна Жиляева, Виктория Мельникова