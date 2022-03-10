Минобороны России: в биолабораториях Украины проводились эксперименты с образцами коронавируса

Фото: Максим Платонов

Цель — создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов

В Министерстве обороны России предоставили новую информацию о деятельности биолабораторий на Украине. Согласно документам, там проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

— Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами, — добавили в Минобороны РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, анализ имеющихся в распоряжении России документов показал, что американская сторона планировала в 2022 году вести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

— Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов, — констатировали в Минобороны РФ.

Ведомство продолжит анализировать переданные сотрудниками украинских биолабораторий документы о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины. В ближайшее время Минобороны России планирует опубликовать очередной пакет полученных документов и огласить результаты экспертиз, пишет «РИА Новости».

Следы военно-биологической программы пытались зачистить

6 марта в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим экстренно пытался зачистить следы реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США, — для недопущения вскрытия фактов нарушения статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

Сотрудники украинских биолабораторий представили документы об уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы и сибирской язвы. В них говорится, что разработка компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от территории России.

— Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях — в Харькове и Полтаве, — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов 7 марта.

Фото: Максим Платонов (архив)

Опубликовать данные о военных биолабораториях внутри страны и за рубежом США призвал Китай.

— Мы еще раз призываем американскую сторону полностью прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом, — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь.

Однако Вашингтон пытается не допустить перехода под контроль сил России биологических исследовательских объектов. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд полагает, что российские военные могут пытаться взять объекты под контроль.

