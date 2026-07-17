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В Татарстане выставили на торги право добычи полезных ископаемых на участке «Резервный»

12:06, 17.07.2026

Сам аукцион состоится 25 августа

В Татарстане выставили на торги право добычи полезных ископаемых на участке «Резервный»
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане стартовал электронный аукцион на право пользования участком недр «Резервный», расположенным на территории Чистопольского и Мамадышского районов. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов республики.

Принять участие в торгах могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются до 19 августа на площадке Агентства по государственным закупкам Татарстана. Сам аукцион состоится 25 августа.

Победитель торгов получит право пользования участком недр при соблюдении требований законодательства. В частности, добыча полезных ископаемых должна осуществляться только в пределах утвержденных границ горного отвода.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее в Азнакаевском районе выявили нарушения при добыче полезных ископаемых. По итогам проверки возбуждено шесть административных дел в отношении трех компаний — «Альянс-трейд», «Промкарьер» и «Казанская горнодобывающая компания».

Наталья Жирнова

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