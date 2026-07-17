В некоторых регионах ПФО начали распродавать АЗС

Например, в Уфе выставлена на продажу за 350 млн рублей сеть из 13 заправок

Фото: Реальное время

В российских регионах, в том числе соседних с Татарстаном, увеличилось число объявлений о продаже автозаправочных станций. В целом в России за последний месяц на площадках с коммерческой недвижимостью и сайтах компаний появилось более 150 предложений о реализации АЗС, сообщают «Известия».

Стоимость объектов варьируется от 1 до 150 млн рублей и зависит от расположения, оборудования и состояния бизнеса. На продажу выставлены как небольшие частные заправки, так и объекты крупных нефтяных компаний. Например, в Уфе выставлена на продажу за 350 млн рублей сеть из 13 заправок.

В частности, «Газпром» продает АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Стоимость некоторых объектов составляет от 940 тыс. до 13,4 млн рублей. «Лукойл» выставил на продажу заправки в Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и Пермском крае.

Реальное время / realnoevremya.ru

Участники рынка связывают рост продаж частных АЗС с ухудшением финансового положения владельцев, ростом расходов и сложностями с закупкой топлива. По словам представителей отрасли, небольшие независимые станции часто получают нефтепродукты по более высокой цене, что снижает их конкурентоспособность по сравнению с крупными сетями.



По данным на начало 2026 года, в России насчитывалось около 27,7 тыс. автозаправочных станций. Около 60% из них принадлежат независимым участникам рынка. Эксперты отмечают, что дальнейшая ситуация для частных АЗС будет зависеть от продолжительности текущих трудностей на топливном рынке.

Напомним, что мошенники из Татарстана активно используют для своих схем топливный кризис. Преступники предлагают оплатить бензин и его доставку, обещая канистру в подарок.

Наталья Жирнова