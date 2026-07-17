Россельхознадзор заподозрил реэкспорт армянских цветов через Иран

Россельхознадзор напомнил, что с 22 мая 2026 года в России действует временный запрет на ввоз срезанных цветов, местом происхождения и отправления которых является Армения

Россельхознадзор обратился в Организацию по защите растений Ирана с просьбой временно приостановить сертификацию цветов, предназначенных для экспорта в Россию. Такая мера предложена до проведения двусторонних переговоров и выяснения происхождения продукции, сообщает ведомство.

В ведомстве сообщили, что в 2026 году объем поставок цветов из Ирана значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в фитосанитарных сертификатах страной происхождения указан Иран, однако по внешнему виду и упаковке продукция идентична цветам, которые ранее поставлялись из Армении.

Россельхознадзор напомнил, что с 22 мая 2026 года в России действует временный запрет на ввоз срезанных цветов, местом происхождения и отправления которых является Армения. Об этих ограничениях иранская сторона была уведомлена заранее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В связи с отсутствием ответа от иранской стороны в целях сохранения фитосанитарного благополучия территорий России и государств-членов ЕАЭС и соблюдения запретов и ограничений, введенных Россельхознадзором, Служба обратилась в Организацию по защите растений Министерства сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран с просьбой приостановить сертификацию местной цветочной продукции до проведения двусторонних переговоров и прояснения указанного вопроса, — сказано на сайте Россельхознадзора.

Наталья Жирнова