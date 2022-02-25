Мишустин: у властей России есть соображения, каким должен быть ответ на вводимые санкции

Фото: Максим Платонов

У российских властей есть соображения, каким должен быть ответ на вводимые санкции. Их влияние на экономику страны необходимо минимизировать. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, российская экономика должна продолжать развиваться. Также нужно сохранить устойчивость финансовой системы и полноценно реализовывать намеченные программы и проекты.

Фото: realnoevremya.ru

Мишустин отметил, что на различные политические заявления в первую очередь реагирует финансовый рынок. Поэтому важно внимательно следить за ситуацией на нем, чтобы профильные частные и государственные институты работали в прежнем режиме и предоставляли россиянам и организациям необходимые услуги, передает ТАСС.

Сегодня Великобритания ввела санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Также санкции против Путина и Лаврова намерен ввести и Евросоюз.



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Диана Жиленкова