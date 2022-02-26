Строители завершили проходку тоннеля первого участка второй линии казанского метро

На строящемся участке второй линии казанского метрополитена на пересечении улиц Ломжинская и Юлиуса Фучика тоннелепроходческий комплекс вышел на поверхность земли. Рабочие завершили проходку тоннеля первого участка второй линии подземки.

Первый участок длиной 5,37 км будет включать в себя четыре станции: Зилант, Академическая, 100-летие ТАССР, Тулпар. Стройку посетил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба главы республики.

Фото: tatarstan.ru

В начале февраля в Казани завершился опрос по выбору названий новых станций второй линии метрополитена. В октябре прошлого года из бюджета РТ выделили еще 999,1 млн рублей на строительство первого участка второй линии метрополитена столицы республики. Целиком ветка с четырьмя станциями в должна запуститься в 2027 году.



Татьяна Леухина