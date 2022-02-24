Минобороны РФ: российские военные вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины

Министерство обороны России рассказало новые подробности специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. О ней сегодня утром объявил президент страны Владимир Путин.



В результате российских ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 аэродромов ВВС, три командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук — М1», заявили в Минобороны.

По словам представителей министерства, украинские военные стараются уклоняться от боевых столкновений и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции. В районе боевых действий в настоящее время сопротивление в основном оказывают вооруженные отряды националистов, подчеркнули в Минобороны.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал всем командирам подразделений специальные распоряжения об уважительном отношении к украинским военнослужащим.

Перед этим в Минобороны провели еще один брифинг. В ведомстве рассказали, что Вооруженные силы России ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Мирному населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны России, военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали, а часть подразделений и военнослужащих ВСУ массово покидают занимаемые позиции и бросают оружие.

В Минобороны России обратили внимание, что Службой безопасности Украины готовятся и проводятся провокации по известным лекалам «Белых касок». По данным ведомства, в городах страны провели постановочные видеосъемки с якобы «массовыми жертвами» среди мирных жителей Украины и распространили видеоролики через telegram-каналы и соцсети.

— Их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах, — считают в Минобороны РФ.

Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе в связи с тем, что «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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