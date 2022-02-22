Кто в Поволжье самый производительный
Подведены итоги премии «Реальный рейтинг-2021» в номинации «Производительность труда на пищевом производстве»
В 2021 году премия «Реальный рейтинг» снова проходила в антиковидном формате: мы подводили результаты дистанционно. Они оказались неожиданными: ландшафт делового Поволжья изменился, большинство лидеров премии — новички рейтинга. А на сладкое мы оставили последнюю номинацию, которую ввели совместно с нашим стратегическим партнером — АО «Эссен Продакшн АГ». И посвящена она производительности труда на предприятиях пищевого производства. Кто стал победителем в 2021 году, зачем обращать внимание на производительность труда, как это делается на предприятиях АО «Эссен Продакшн АГ» — в материале «Реального времени».
АО «Самараагропромпереработка» — лидер по производительности труда в Поволжье
На этот раз была несколько изменена формула расчета производительности труда, используемая в «Реальном рейтинге». Чтобы снять вопросы о справедливости расчетов, вместо объема выручки используется чистая прибыль предприятия за год, а вместо среднесписочного количества сотрудников — фактическая численность работников производственного блока, которые одномоментно находятся на смене (усредненно по году).
Победителем премии «Реальный рейтинг-2021» в номинации «Производительность труда на пищевом производстве» стало АО «Самараагропромпереработка». Производительность труда, рассчитанная по вышеописанным показателям, здесь оказалась на уровне 20,9 млн рублей на человека.
АО «Самараагропромпереработка» входит в состав холдинга «Русагро». Его основная производственная единица — маслоэкстракционный завод, официально открытый 22 апреля 2011 года. Здесь производят нерафинированное подсолнечное масло и высокопротеиновый шрот. В составе предприятия — шесть силосных корпусов склада сырья, три семиэтажных здания, где производят подсолнечное масло и шрот, два склада готовой продукции. В его распоряжении четыре элеватора, один из которых — Пугачевский (Саратовская область) — относится к числу крупнейших в Поволжье.
На предприятии постоянно модернизируется оборудование. Здесь работают по системе менеджмента безопасности пищевых продуктов и кормов в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 22000:2005, GMP+B2. Мощность завода по переработке семян подсолнечника составляет 1 250 тонн в сутки, а годовая производительность — 410 тысяч тонн.
Поздравляем победителя! Следом за ним в тройке лидеров расположились предприятия, зарегистрированные в Нижегородской области — ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» (19,6 млн руб/чел) и АО НМЖК (13,8 млн руб/чел). Первый татарстанский участник рейтинга появляется на шестой позиции, и это ООО «Азбука сыра» (Мамадыш) с показателем 5,29 млн рублей на сотрудника.
Рост производительности — задача государственной важности
О важности работы над производительностью труда много говорят с высокой трибуны и на локальном, и на региональном уровне. С этими целями сформирован и уже не первый год работает тематический и одноименный нацпроект, курирует который первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Руководит проектом лично глава Минэкономразвития Максим Решетников, администратор — его первый зам Андрей Иванов. Как видим, важность производительности труда придается огромная. И не случайно: ее увеличение призвано способствовать росту ВВП России и обеспечению устойчивого дохода населения. Ожидается, что только усилия нацпроекта к 2024 году дадут экономический эффект в 500 миллиардов рублей.
Министр экономического развития Максим Решетников высказывается так:
— Бизнес может себе позволить инвестировать в повышение эффективности, модернизацию производств, в рост зарплат. То есть в эффективную, высокопроизводительную занятость. Это те вопросы, которыми вы занимаетесь вместе с компаниями-участники в рамках нацпроекта.
Но и за пределами нацпроекта, что называется, «есть жизнь»: в росте производительности труда заинтересованы не только предприятия, которые попадают под действие госпрограмм по внедрению, к примеру, методик бережливого производства. Всем остальным это тоже сегодня нужно, как воздух.
«Все прорывы в области эффективности находятся в сфере минимизации издержек»
На АО «Эссен Продакшн АГ» работу над увеличением производительности труда ведут со времен основания предприятия, делая это не в рамках госпрограммы, а в соответствии со своей бизнес-концепцией.
В свое время Леонид Барышев, гендиректор АО «Эссен Продакшн АГ», уже объяснял «Реальному времени» необходимость постоянной работы над ростом производительности труда:
«Во-первых, увеличение производительности труда важно с точки зрения выхода на новые рынки. Сегодня все мы боремся за экспортные продажи и видим колоссальную разницу между конкуренцией внутри России и на международном рынке. Когда мы, к примеру, выходим с конфетами на китайский рынок — нужно дать низкую цену. А для этого, в свою очередь, надо быть эффективными. При этом все прорывы, которые делаются в области эффективности, находятся в сфере минимизации издержек. Сейчас в России одна из главных издержек — рост зарплат и, соответственно, фонда оплаты труда на предприятиях. Находясь в Татарстане, где на сегодняшний день безработица почти отрицательная, мы должны предложить зарплату на производстве в среднем до 100 тысяч рублей. А чтобы платить такую зарплату — надо зарабатывать такие деньги. И здесь нет другого варианта, кроме как повышать производительность труда.
Во-вторых, мультипликативный эффект для экономики целого региона от повышения производительности труда — самый значимый. Ведь, повторюсь, рост этого показателя дает возможность платить высокую зарплату. Вслед за этим растет внутренний спрос в регионе, внутренняя экономика начинает быстро развиваться. И начинается совершенно другая жизнь. Так что, повысив производительность труда хотя бы на копеечку, в масштабе всего региона мы получаем хороший эффект, который ощутим уже в течение двух-трех лет».
Сфера, в которой работает АО «Эссен Продакшн АГ», высококонкурентна — ни соусное, ни кондитерское производство ошибок в плане конкурентной борьбы не прощают. Как говорят на самом предприятии, по соусам приходится конкурировать не только с отечественными производителями (например, с тем же НМЖК), но и с мощнейшими международными игроками — такими, как Heinz и Calve. Поэтому производительность здесь должна быть как минимум не ниже, а лучше — выше. А что касается кондитерской фабрики ESSEN, то ей, как молодому игроку, приходится еще тяжелее: здесь, вдобавок к классическим производственным методам роста производительности, нужна работа по строительству бренда и коммерческих процессов, чтобы занять достойное место на рынке, где конкуренция и без того огромна. А в числе конкурентов — не только российские производители, но и, например, Nestle и Craft Foods.
А как с задачей справляется стратегический партнер премии?
На соусном и кондитерском производстве АО «Эссен Продакшн» производительность труда — один из основополагающих показателей, на которых постоянно сконцентрировано внимание. Мы уже говорили подробно, в каких направлениях на обоих ключевых производствах работают над ее повышением.
- Новое оборудование. В новые производственные линии вкладываются миллионы евро ежегодно — например, в 2021 году таких линий здесь появилось шесть.
- Модернизация существующих линий — это постоянный процесс. Пример: в 2021 году к линии по производству зернистой горчицы добавили аппарат для промывки зерна, в итоге удалось высвободить усилия двух сотрудников и сократить время промывки тонны зерна с 2 часов до 30 минут.
- Синхронизация производительности разных технологических блоков на линии (чтобы самый медленный участок не тормозил производство на всей линии).
- Использование вертикального пространства в цехах: чтобы оптимизировать логистику на производстве и высвободить место под дополнительные линии, некоторые участки помещают на второй технический этаж.
- Повышение эргономики труда персонала: разумное расположение оборудования на линии.
- Система стимулирования сотрудников, которые вносят рациональные предложения по улучшению технологических процессов.
- Здесь тоже постоянно запускают новые линии (три из них начали работать в 2021 году, еще несколько начнут выпускать продукцию в 2022).
- Повышение комфортности условий труда. Чем дольше работает человек на производстве, тем большую производительность труда выдает, поэтому на кондитерской фабрике ESSEN большое внимание уделяют удержанию персонала, в том числе и нематериальными методами.
- Постоянное повышение квалификации сотрудников, их обучение (недостаток квалификации ведет к учащению простоев линии и, соответственно, к снижению производительности).
- Автоматизация и механизация труда — чтобы минимизировать человеческий фактор. Например, прямо сейчас на фабрике продолжают автоматизацию упаковочных узлов (на сегодняшний день на упаковке работают больше сотрудников, чем на остальных участках кондитерской фабрики ESSEN).
- Постоянная модернизация и доработка уже запущенных линий, как и на майонезном производстве. Например, когда обнаружилось, что узкое место производства батончиков «35» — недостаток вафельного листа, на линии модернизировали печи, которые начали выпекать на 25% вафель больше. На четверть выросла и выработка. Отличие от коллег с соусного производства — в том, что кондитерское производство более динамичное, и линии здесь могут перенастраиваться более радикально, под полное изменение продукта.
- Оптимизация логистики: не только внутри предприятия, но и при отгрузке клиентам. Так, в 2021 году к фабрике протянули вторую железнодорожную ветку.
- Тщательный отбор сырья: оно на кондитерской фабрике напрямую влияет на производительность труда. Например, недостаточно кондиционная мука, сахар или, к примеру, патока могут вызывать проблемы на линии: нагорание, залипание, посторонние попадания. И если это происходит, то приходится останавливать производство и проверять линию по системе контроля качества.
И все это приносит ощутимые плоды. В результате постоянной поступательной работы над повышением производительности труда АО «Эссен Продакшн АГ» регулярно признается лидером по этому показателю во всей российской пищевой промышленности.
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