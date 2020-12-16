Деловая премия «Реальный рейтинг 2020": лауреаты делятся впечатлениями

Аналитика премии, слова победителей и экспертов

Оглашение лауреатов премии «Реальный рейтинг», которое состоялось в начале декабря, принесло несколько сюрпризов. Несмотря на то, что Татарстан лидировал по количеству финалистов, компании из нашего региона победили только в трех номинациях. Как проходил конкурс, как на него повлияла «ковидная» история и как реагируют на победу лауреаты — в итоговом материале «Реального времени».

Методология не изменилась

Лидеров в девяти общих и одной специальной номинации, как и в минувшие три года, определяла аналитическая служба «Реального времени» вместе с командой независимых экспертов. В состав экспертного совета вошли Валерий Федоров (генеральный директор ВЦИОМ), Борис Любошиц (председатель комиссии ТПП РФ по корпоративным финансам, член общественного совета при Федеральном казначействе, председатель правления “Аудит Груп”), Владислав Кочетков (президент-председатель правления холдинга “ФИНАМ”), Мария Яшенкова (директор консалтингового агентства Bright Consulting), Валерий Петров (заместитель председателя правления Института развития финансовых рынков) и Азат Газизов (вице-президент “Опоры России”).

Методология расчета рейтинга была разработана аналитиками делового издания “Реальное время” еще четыре года назад, с тех пор в ней ничего не изменилось — она показала себя как действенная и работающая. Задачей было объективное и независимое определение компаний, которые показали наиболее значимые финансовые результаты. В расчетной формуле используются данные, находящиеся в открытом доступе, и это исключает возможность манипулирования результатами. Для расчета рейтинга используются следующие показатели финансовой активности: размер активов, чистая прибыль, рентабельность, выручка компании и объем налоговых платежей, которые осуществило предприятие за отчетный период. Деловая премия “Реальный рейтинг” следует принципам беспристрастности и справедливости — и использование открытых показателей это лишний раз доказывает.

Владислав Кочетков, член экспертного совета премии, рассуждает:

— Бизнес, по мере своего развития, неизбежно становится межрегиональным, федеральным и глобальным. Есть в Поволжье очевидные лидеры, есть перспективные предприятия, которые наращивают свое присутствие, причем ПФО, как рынок сбыта, далеко не всегда является для них ключевым регионом. Динамика развития, взаимное проникновение, рост и спады в компаниях далеко не всегда очевидны. И я считаю, что деловая премия «Реальный рейтинг» — один из важных и, что самое важное, — независимых индикаторов формирования и развития компаний, становящихся новыми лидерами бизнеса.

Слова Владислава Кочеткова подтверждаются результатами премии-2020: есть в числе лауреатов и новые имена, есть и сюрпризы, и неожиданные изменения в рейтингах. Бизнес-среда ПФО в очередной раз продемонстрировала динамику и драйв.

В этом году была введена и специальная номинация — “Производительность труда в компаниях пищевой промышленности”. Она рассчитывалась по классической формуле определения производительности — объема выручки, деленного на среднесписочную численность сотрудников компании за отчетный год. Эту номинацию “Реальное время” учредило в сотрудничестве со стратегическим партнером премии — ОАО «Эссен Продакшн АГ», владельцем ТМ «Махеевъ».

Леонид Барышев, генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ», замечает:

— Есть много премий, и некоторые из них занимаются тем, что подогревают чье-то тщеславие. Но мне кажется, что премия в области производительности труда стимулирует самодисциплину. Если человек в начале года задумается над тем, чтобы поучаствовать в этом конкурсе — он уже будет вести свой бизнес немножко по-другому. Поэтому само по себе наличие такой премии, надеюсь, будет людей стимулировать. Чем больше предприятий будет вовлечено в такое локальное соцсоревнование, тем выше окажется сводный экономический эффект от такой деятельности. Поэтому мне кажется, что рейтинг победителей по этому показателю — это такая полезная история.

Какие регионы лидировали по количеству номинантов

Традиционно, перед оглашением лауреатов формировался список компаний-номинантов: топ-10 по каждой из 10 номинаций премии (9 основных и 1 специальная). Таким образом, получился список из топ-100 самых-самых.

Среди регионов ПФО в этом списке лидировал Татарстан: он представил 23 номинанта на премию — почти четверть от всей “золотой сотни”. Второй по численности результат с большим отрывом от первого места представила Самарская область: там “прописаны” 13 предприятий, вошедших в топ-10 в своих номинациях. В Нижегородской области на лидерство в “Реальном рейтинге” претендовали 11 компаний.

Чувашия и Башкортостан дали рейтингу по 8 номинантов. В Мордовии прописано шестеро финалистов рейтинга, в Пензенской области — пятеро (одно из этих предприятий — ОАО “МОЛКОМ” тоже стало финалистом в двух номинациях). Три предприятия из топ-100 компаний Поволжья представляют Саратовскую область. Удмуртия “поставила” только двоих финалистов рейтинга (зато один из них — ОАО “МИЛКОМ” — сразу в двух номинациях). Еще по два номинанта представили Оренбуржье, Марий Эл (и здесь мясокомбинат “Звениговский” тоже номинировался по двум спискам) и Пермский край. Кировская область дала рейтингу одного участника.

Список победителей: минус две номинации у Татарстана

Несмотря на безоговорочное лидерство по числу номинантов, Татарстан неожиданно сдал позиции по количеству лауреатов. Если в прошлом году их было 5, то в этом году — всего 3. Примечательно, что все трое — ООО “Агава”, ООО “Грань” и ГК “ТрансТехСервис” — удержали лидерство в своих номинациях с минувшего года (это, соответственно, «Розничная торговля», «Строительные компании» и «Автодилеры»). Кстати, интересно, что «ТрансТехСервис» представлен в своей номинации аж двумя компаниями — ООО «ТрансТехСервис 21" из Чувашии и ООО «УК «Транстехсервис» из Татарстана (последняя и возглавила рейтинг).

Топ-позицию в номинации “Сельское хозяйство” потерял “Камский бекон” — в 2020 году победило АО “Агрофирма Октябрьская” из Мордовии. А победа в номинации “Продуктовый ритейл” покинула Татарстан, уйдя от ООО “Бахетле-1” к новичку рейтинга — АО “Надежда” (представляющему одноименный маслосырзавод из города Ковылкино в Мордовии).



Леонид Анисимов, генеральный директор ООО “Грань”, констатирует:

— Мы высоко ценим, что вот уже второй год подряд удерживаем лидерство в «Реальном рейтинге». Для нашей компании это важно — мы в очередной раз подтверждаем, что не сдаем позиций в насыщенной конкурентной среде. Рынок застройки сегодня развивается большими темпами, сильные и интересные проекты предлагают наши коллеги — и в Татарстане, и в других регионах ПФО. Поэтому победа в независимом конкурсе — это не только способ в очередной раз заявить о себе, но и некий фактор, помогающий убедиться, что мы всё делаем правильно. Очень жаль, что в связи с пандемией не удалось, как в минувшие годы, встретиться с коллегами и партнерами из ПФО лично на вручении премии и обсудить новые стратегии развития отрасли. В нынешнем году наша компания выполнила и достигла всех запланированных показателей, даже несмотря на условия, которые внесла ситуация, связанная с пандемией. Мы продолжаем разрабатывать и внедрять новые проекты, а значит, создаем задел для будущих достижений. В своих проектных решениях мы делаем ставку не только на повышение комфорта внутренних пространств наших домов, но и на разработку общественных пространств, тем самым создавая образ и качество жизни внутри наших жилых комплексов. Мы смотрим вперед, анализируем рынок и разрабатываем новые “фишки” и интересные решения для комфортной и красивой жизни нашего покупателя. Мы надеемся, что и следующий год пройдет для нас так же динамично, успешно и ярко. Благодарны “Реальному времени” за объективный конкурс, который позволяет нам достигать новых высот.

Есть в списке победителей еще одна компания, которая подтвердила свои позиции: второй год подряд в номинации “Телекоммуникации и связь” лидирует башкирская “дочка” Ростелекома — ПАО “Башинформсвязь”. Сергей Алферов, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь», объясняет это так:

— Нам приятно видеть такую оценку членов экспертного совета, ведь они выбирают из множества компаний Поволжья. Признание нас лауреатами — еще одно подтверждение того, что нами выбран верный курс. Он основан на предоставлении качественных цифровых услуг клиентам — людям, бизнесу и государству, на улучшении качества сервисного обслуживания и постоянном развитии технической инфраструктуры компании в регионе.

Новые звезды рейтинга: “О премии мы до сих пор не знали”

Остальные шестеро лауреатов — новички на пьедестале. И если четверо из них уже входили раньше в десятку финалистов, то АО “Агрофирма “Октябрьская” из Мордовии до сих пор ни разу не входила в топ-10 в своей номинации (“Сельское хозяйство). Аналогичная ситуация сложилась и с победителем в категории “Продуктовый ритейл” — АО “Надежда”. Эта компания, абсолютный новичок в нашем рейтинге, представляет маслосырзавод в городе Ковылкино — объемы продаж собственной продукции позволили стать лидером по итогам года во всем ПФО.

Алексей Солодин, начальник отдела продаж АО “Надежда”, рассказывает:

— Мы не перепродаем продукцию, мы ее производим. Наше основное производство — это производство полутвердых сыров, а сопутствующее производство — масло, плавленые сыры. О премии “Реальный рейтинг” мы до сих пор не знали, впервые о ней услышали. Были приятно удивлены, что номинировались и даже стали победителями. Наше предприятие работает уже давно, с середины семидесятых годов прошлого столетия. Изначально завод был построен для переработки сырья местных производителей. В 2000 годы мы входили в состав группы компаний “Юнимилк”, а после ее слияния с “Данон” работаем автономно. Была временная приостановка производства — с 2010 до 2015 годы. В 2015 мы возобновили производство полутвердых сыров. Всего производим порядка 20 наименований сыров (в том числе и плавленых). Работаем по ГОСТам, продукция наша может применяться для детского питания, поставляется практически во все регионы нашей страны, начиная от Урала и заканчивая Санкт-Петербургом. Мы лояльно относимся к своим потребителям, не перегибаем палку с ценообразованием, поэтому наша продукция всегда пользуется спросом и практически не застаивается на складах — у нас всегда есть товарооборот.

Подведем итоги: 3 премии получили предприятия из Татарстана, 2 — компании из Мордовии, и по одной — Удмуртия, Нижегородская и Самарская области, Башкирия и Саратовская область. Кстати, предприятие из Саратовской области выигрывает премию “Реальный рейтинг” впервые. А вот Чувашия, не представленная в списке нынешних лауреатов, знавала и лучшие времена: в 2019 году целых две ее компании лидировали в своих номинациях — “Акконд” среди производителей пищевых продуктов и “Кей Системс” среди “айтишников”.

Специальная номинация “Реального рейтинга”

Стратегический партнер премии, АО “Эссен Продакшн АГ”, сфокусировался на проблеме производительности труда на предприятиях пищевой промышленности. Леонид Барышев, генеральный директор компании, объясняет, почему привлекает внимание именно к этому показателю:

«Во-первых, увеличение производительности труда важно с точки зрения выхода на новые рынки. Сегодня все мы сегодня все боремся за экспортные продажи и видим колоссальную разницу между конкуренцией внутри России и на международном рынке. Когда мы, к примеру, выходим с конфетами на китайский рынок — нужно дать низкую цену. А для этого, в свою очередь, надо быть эффективными. При этом все прорывы, которые делаются в области эффективности, находятся в сфере минимизации издержек. Сейчас в России одна из главных издержек — рост зарплат и, соответственно, фонда оплаты труда на предприятиях. Находясь в Татарстане, где на сегодняшний день безработица почти отрицательная, мы должны предложить зарплату на производстве в среднем до 100 тысяч рублей. А чтобы платить такую зарплату — надо зарабатывать такие деньги. И здесь нет другого варианта, кроме как повышать производительность труда.

Во-вторых, мультипликативный эффект для экономики целого региона от повышения производительности труда — самый значимый. Ведь, повторюсь, рост этого показателя дает возможность платить высокую зарплату. Вслед за этим растет внутренний спрос в регионе, внутренняя экономика начинает быстро развиваться. И начинается совершенно другая жизнь. Так что повысив производительность труда хотя бы на копеечку, в масштабе всего региона мы получаем хороший эффект, который ощутим уже в течение двух-трех лет.

Поэтому я призываю всех производителей задуматься, в первую очередь, не о том, какое оборудование ты покупаешь, а о том, какую зарплату ты будешь платить людям, которые на нем будут работать. Если ты сразу закладываешь в бизнес-модель высокую зарплату — тебе обязательно нужно будет добиваться на этой линии высокой производительности труда. И тот плач Ярославны, который устраивают производители старого формата, когда просят государственных дотаций, основан только на том, что люди свою неэффективность хотят переложить на плечи государства. Поэтому я и привлекаю внимание к этому вопросу и хотел бы, чтоб дискуссии по этому поводу были шире, в том числе и с привлечением тех людей, которые тратят государственные деньги на компенсацию неэффективности труда».



Номинация «Производительность труда» в «Реальном рейтинге 2020" была учреждена среди компаний, производящих продукты питания. В то время как лидером в одной из основных номинаций — “Пищевое производство” — стала компания “Милком” из Удмуртии, наибольшую производительность труда в этой категории показало другое предприятие — ООО “Товарное хозяйство”, производитель подсолнечного масла. Эта компания и принесла Саратовской области первую победу в “Реальном рейтинге” за четыре года существования премии. Предприятие показывает производительность труда 8,7 млн рублей на человека в год.



Главную свою задачу — формирование картины современного делового мира Поволжья — премия выполнила. Фото Максима Платонова

Итоги: премия состоялась, пусть и в «антиковидном» формате

В 2020, в отличие от прошлых трех лет, оглашение лауреатов проходило в заочном формате. Пандемия нового коронавируса внесла свои коррективы во все бизнес-процессы, включая и присуждение отраслевых деловых премий. «Реальный рейтинг» исключением не стал. Однако главную свою задачу — формирование картины современного делового мира Поволжья — премия выполнила.

Мы видим, как зажигаются новые звезды на деловом небосклоне региона, анализируем, как ведут себя компании, которые всегда были признанными лидерами в своих категориях, наблюдаем динамику рынка. Независимая отраслевая премия «Реальный рейтинг» за четыре года своего существования прошла проверку временем, и следующий, 2021 год станет для нее юбилейным.

Мы еще раз поздравляем всех лауреатов и желаем деловому миру ПФО успехов и процветания в наступающем году!