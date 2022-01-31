Как повышают производительность на кондитерской фабрике ESSEN

Люди, оборудование, ингредиенты… и железная дорога

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Эссен Продакшн АГ»

О том, что производительность труда на пищевом предприятии — один из важнейших факторов конкуренции, Леонид Барышев, генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ», говорил неоднократно. Мы уже разбирали, как добиваются повышения производительности на соусном производстве. Теперь поговорим о кондитерском направлении. Чем, кроме зарплаты, удержать человека на предприятии? Как качество сырья влияет на производительность? Как на четверть увеличить производство конфет на одной линии, изменив только один параметр вафельной печи? От чего еще зависит производительность труда на кондитерской фабрике АО «Эссен Продакшн АГ»? Рассказываем об этом подробно.

Все начинается с людей

Кондитерская фабрика АО «Эссен Продакшн АГ» еще молодая. Поэтому она живет в парадигме развития совершенно нового производства. А значит, и методы сохранения и роста производительности труда здесь применяются другие, не такие, как у мощного соусного производства, за плечами которого годы и годы развития. Предприятие непрерывно строится, постоянно запускаются новые большие линии, расширяется ассортимент. Например, в 2021 году были запущены три новых линии, которые суммарно увеличили производительность на 3 тонны в час.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Эссен Продакшн АГ»

Разговор о производительности труда Дмитрий Жирнов, заместитель генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» по кондитерскому производству, начинает с кадров. Ключевая мысль такова: чем дольше человек работает на предприятии, тем выше отдача от него, тем большую производительность труда он показывает. А значит, главные два направления работы с персоналом — это его удержание и повышение его квалификации.

Удержать персонал на предприятии в сложившихся условиях — дело нелегкое. «Реальное время» уже рассказывало о том, что в Закамском экономическом кластере напряженная ситуация с кадрами для промышленных предприятий. Молодежь стремится уехать из Елабуги и Набережных Челнов, поэтому проблемой становится набрать людей на производство. Дмитрий Жирнов указывает еще на один сложный момент: набрать — мало. Надо еще и удержать. И это — очень небанальная задача.

— Ситуация с персоналом сейчас сложная. Сегодня ценность места работы теряется. Продолжает сдвигаться парадигма с точки зрения длительной работы на одном месте. Молодежь часто меняет работу, ищет себе место, где комфортнее. Мы столкнулись с ситуацией, что даже еще если 5 лет назад люди оставались там, где они могут заработать, то теперь — там, где им комфортно. А значит, на первый план в мероприятиях по повышению производительности труда на нашем предприятии выходит работа с людьми.

«Бутылочное горлышко» — квалификация сотрудников

Люди и их квалификация — вот главное «бутылочное горлышко» на кондитерском производстве в Челнах. Потому что отдача от нового работника и от опытного — совершенно разная. А чтобы сотрудник наработал необходимый опыт, его надо задержать на производстве минимум на 2 года. Ведь, как рассказывает руководитель кондитерского производства, производительность труда даже на максимально автоматизированной линии зависит от того, насколько квалифицирован ее оператор. Любой простой, переход, допущенная оператором ошибка на одном узле приводит к остановке всей длинной линии. И это напрямую ведет к снижению ее выработки.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Эссен Продакшн АГ»

— Сегодня уже не работает тот подход, когда персонал только обучают и мотивируют, — объясняет Жирнов. — Рынок диктует другие формы удержания и привлечения персонала. Людям больше недостаточно мотивационных факторов — зарплаты, питания, транспортировки к месту работы. Им важны факторы социальные — психологический климат в коллективе, освещенность, комфортные раздевалки, интересная работа, взаимоотношения с руководством. Мы, старшее поколение, застали еще Советский Союз и готовы работать за идею. Но сегодня идеология изменилась. Так что мы на производстве стремимся задержать людей всеми доступными нам способами, в том числе и повышая комфортность труда.

Второй важный момент — автоматизация и механизация. Нужно, чтобы в непосредственное производство было вовлечено как можно меньше людей, и тогда негативное влияние человеческого фактора в общей структуре производительности труда снижается.

Нет, на кондитерской фабрике «Эссен» не сокращают людей: их переводят на новые участки работы, на новые линии, которые появляются постоянно. Но в пределах одной линии всегда еще на стадии проектирования закладывается требование о том, чтобы ее обслуживало минимальное количество сотрудников. Потому и оборудование сюда покупают новейшее, инвестируя в него миллиарды.

Важный момент: автоматизация не только позволяет минимизировать простои оборудования, но и дает тот самый комфорт людям. Например, с точки зрения тяжести работы, самый сложный участок на кондитерской фабрике — это загрузка сырья. Сахар, мука, какао-порошок, патока, сухие молочные продукты — все это на кондитерской фабрике «Эссен» подается на производство автоматически. Для этого установлен пневмотранспорт и система весодозации. Таким образом количество рабочих мест на участке, где требуется тяжелый физический труд, в разы сократилось.

Фото: Максим Платонов

Доработка линий

По мере того, как новая линия осваивается, становятся видны ее узкие места и дополнительные возможности.

— Меняется и ассортимент: кондитерское производство — не консервативное. Оно очень эмоциональное. Оно очень зависимо от настроения покупателя и цены, потому что сладости — не продукт первой необходимости. Поэтому мы постоянно что-то меняем, — рассказывает Дмитрий Жирнов.

Так что каждый проект рассматривается как нечто динамическое. Даже самая новая линия с того момента, как она собрана и запущена, не является константой. К ней нужно постоянно возвращаться и искать пути модернизации: например, ликвидировать узкие места, когда один узел дает задержку всей остальной линии. А когда меняется продукт, даже сам концепт линии может поменяться вслед за ним. Это непрерывный процесс, и он тоже напрямую ведет к росту производительности труда на предприятии.

Фото: Максим Платонов

Вот лишь один из примеров. Когда резко возрос спрос на шоколадно-вафельные батончики «35», на фабрике начали анализировать, как можно увеличить производительность линии. Обнаружили, что узкое место — количество выпеченного вафельного листа. Жирнов рассказывает:

— И тогда мы модернизировали печи так, что в них стало не 32, а 40 вафельных прессов. К этому были предпосылки — линия изначально рассчитана на определенные виды сырья и работ, а мы работаем на других. И это могло серьезно ускорить работу оборудования, если снять дефицит в вафельном листе. Это мы и сделали. А еще параллельно модернизировали систему охлаждения — и в итоге выработка на линии выросла на 25%.

Самое пристальное внимание — на упаковку

В кондитерском производстве больше всего людей работают на упаковке. Это аксиома. И когда идешь по цехам кондитерской фабрики ESSEN, это наглядно продемонстрировано: вот работает производственная линия — и цех почти девственно пуст, и ты завороженно смотришь, как по конвейеру движутся будущие конфеты, обрастая все новыми и новыми «вкусными подробностями». А вот на участке упаковки уже довольно людно.

Но на производстве продолжают стремиться к минимизации персонала на линиях. Поэтому сегодня упаковочным узлам уделяется особенное внимание с точки зрения автоматизации. Дмитрий Жирнов приводит три примера.

Первый — повышение эргономики рабочего места на участке упаковки экструзионных продуктов (на линии, где делают хрустящие трубочки). В 2021 году смонтировали новую линию, и, с учетом предыдущих проектов, систему сборки и упаковки спроектировали по-новому: трудозатраты на единицу упаковки сократились на 15%. Это позволило не только увеличить конечную производительность на участке, но и высвободить сотрудника, чьи компетенции пригодились на другой линии.

Фото: Максим Платонов

Второй пример: на кондитерском производстве есть продукты, которые фасуются в пакеты или насыпом. К примеру, в розницу потребителю удобнее покупать конфеты уже расфасованными в пакеты. А вот торговым сетям выгоднее забирать развесной продукт, ящиками. Соответственно, на линии обычно автоматизируется либо первый, либо второй способ упаковки продукта — тот, который более востребован. Второй, по необходимости, реализуется вручную. И чтобы сократить такие трудозатраты, на части линий модернизировали автомат, и теперь его можно переключать на разные типы упаковки.

Третий пример: прямо сейчас внедряется проект по полной автоматизации фасовки мармелада. До сих пор фасовка была полуручная. Взвешивала мармелад с линии в лотки машина, люди снимали эти лотки с линии и подавали на фасовку. Теперь все будет происходить автоматически.

Еще из нововведений — роботизированная укладочная линия конфет и десертов на основе печенья с карамелью, запущенная в 2021 году. На фабрику закуплен робот, который укладывает эти десерты в коробочки и запаивает их.

Оптимизация логистики и пристрастный отбор сырья

Мало произвести и продать товар. Его еще нужно отгрузить быстро и, желательно, без простоев. Поскольку производительность предприятия растет с каждым годом, с каждой новой линией, в 2021 году к фабрике протянули вторую железнодорожную ветку. Это сделано с расчетом на экспорт. И теперь вагоны погружаются и разгружаются с большей скоростью, усилия персонала используются более эффективно, чтобы не терялось время и не было простоев.

Фото: Максим Платонов

И, наконец, один из очень интересных вопросов — сырье. Казалось бы, как качество сырья может повлиять на производительность труда? Ведь сотруднику на автоматизированной линии все равно, из какой муки пекутся вафли и из каких орехов делается нуга. Но, оказывается, разница есть, и она колоссальна. И более того, качество сырья на кондитерском производстве напрямую влияет на производительность труда. Как? Дмитрий Жирнов объясняет:

— От качества закупаемого сырья зависит не только качество конечного продукта, но и стабильность работы линий. Сырье, не соответствующее высоким стандартам качества —мука, сахар, патока, иные ингредиенты, — может вызвать сугубо специфические проблемы: нагорание, залипание, посторонние попадания… И если такое происходит, то мы останавливаем линию и проверяем ее всю по системе контроля качества. Соответственно, сделать на этой линии удается меньше. Поэтому к отбору поставщиков и сырья мы подходим крайне тщательно. Активно работаем и с транснациональными компаниями, и с лучшими российскими производителями. Наши технологические требования к сырью выше, чем те, которые указаны в ГОСТах. И по муке, и по орехам, и по сухим молочным продуктам, и по другим ингредиентам. Ведь есть требования формальные, а есть специальные.

На кондитерской фабрике ESSEN многие ингредиенты импортируются: желатины, пектины, структурообразователи, ароматические вещества, какао-порошок. Жиры используются как импортные, так и отечественные. Патока — отечественная. Сахар закупают у татарстанских производителей. Словом, специалисты ESSEN крайне тщательно относятся к отбору поставщиков. Все это работает не только на конечное качество продукта, но и на минимизацию количества простоев на линии.

