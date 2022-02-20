Цитаты недели: Байден — о войне, Лавров — о понятиях, Журанков — об «уничтожении» Валиевой

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Об эмоциях после олимпийского золота

Я выгляжу спокойной, потому что еще ничего не поняла. Наверное, мне нужно побыть одной, в тишине, чтобы осознать произошедшее и разобраться в своих эмоциях. Пока только есть ощущение, что сделала свой максимум в нужном месте и в нужное время. Когда закончила прокат, испытала настоящее счастье. У меня получилось именно то, о чем мечтала и к чему готовилась четыре года <...> О будущем пока не думала, но очень хочу кататься дальше, не представляю себя без фигурного катания. Не знаю, как будет выглядеть моя дальнейшая карьера, но заканчивать я точно не готова.

17-летняя российская фигуристка, действующая чемпионка мира Анна Щербакова взяла золото на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, хотя, пожалуй, многие возлагали надежду на уроженку Казани Камилу Валиеву. Спортсменка призналась, что мечтала об этом, однако свой триумф она осознала не сразу: «не поняла, что произошло». Зато сразу после финальной позы фигуристка поняла, что выложилась на все 100 процентов. Многие удивляются спокойствию и сдержанности Щербаковой, однако секрет прост — уверенность в своих силах и позитивный настрой.



О ненависти к фигурному катанию

Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет!

Куда более эмоционально на результаты по фигурном катанию среди женщин отреагировала другая россиянка — Александра Трусова, ставшая серебряным призером Олимпиады в Пекине. «Русская ракета», как называют ее поклонники, стала первой в мире фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков в одной программе. После этого с четвертой строчки по итогам короткой программы она вырвалась на вторую. Фигуристка позже призналась, что довольна своим прокатом, пять четверных прыжков — ее мечта, но ее не устраивает серебро. Трусова даже не стала показывать журналистам свою медаль после награждения, сказав, что Щербакова продемонстрирует свою.



Об уничтожении самой талантливой фигуристки

Уважаемые спортивные чиновники, вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира! Более талантливого ребенка в фигурном катании еще не рождалось. Ей 15 лет, и то, через что прошла Валиева, никто никогда не проходил!

Мало кто ожидал, что 15-летняя уроженка Казани, фигуристка Камила Валиева не станет олимпийский чемпионкой: юная спортсменка, откатавшая короткую программу на самый высокий балл, с ошибками и падениями выступила с произвольной программой. В итоге она единственная из трех россиянок не получила медаль. Сразу же после ее проката комментатор Андрей Журанков в прямом эфире обратился к чиновникам: по его мнению, вина за провал Валиевой лежит на их плечах. Многие убеждены, что дух юной фигуристки сломил скандал вокруг положительной допинг-пробы. Из-за этого МОК даже не хотел проводить церемонию награждения фигуристок-одиночниц, если Валиева войдет в топ-3. С Журанковым согласны многие. «Ее просто уничтожили чиновники. Они что хотели, то и сделали», — считает тренер по фигурному катанию Александр Жулин. «Ее убивали, убивали, убивали — и убили», — заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Сама Валиева никаких комментариев не давала — после оглашения она сквозь слезы сказала: «Зато теперь церемонию не отменят».



Об отношении США к россиянам

Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России: вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура. 77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории.

Президент США Джо Байден на фоне напряженной международной обстановки и прогнозах о дате нападения России на Украину обратился к россиянам, заверив что Штаты «не нацелены на российский народ». Хотя в своей речи он и говорит, что не верит в возможность вооруженного конфликта, он не исключает его. Спустя время после обращения американский лидер и вовсе оценил угрозу российского «вторжения» на Украину как очень высокую и даже предположил, что это может случиться в самом ближайшем будущем. В случае войны США не намерены оставаться в стороне, предупредил Байден: «Если Россия поставит под удар американцев на Украине, мы ответим решительно». В Кремле его заявление оценили положительно, но отметили, что россиянам было бы приятнее, если бы в речи Байдена не содержалось угроз.



О слове пацана-политика

Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне.

Именно так, выражаясь «по понятиям», министр иностранных дел России Сергей Лавров решил донести, чего хочет Москва от США и их союзников. По его словам, это честной игры на международной арене. И чтобы Вашингтон и НАТО исполняли взятые на себя обязательства. Лавров отметил, что намерен подробно объяснить США и Североатлантическому альянсу, что Россия «не может удовлетвориться обещаниями». Москва в этом заинтересована, подчеркнул он.



О цели Нижнекамска



Наша главная цель — из центра нефтехимии республики [Татарстан] вырасти до статуса столицы нефтехимической отрасли России к следующему большому юбилею. Задачи кажутся амбициозными, но дорогу осилит идущий <...> Придет время, и наш Нижнекамск станет одним из самых комфортных городов, где хочется жить, учиться, работать и творить.

Меньше года Рамиль Муллин занимает пост главы исполкома Нижнекамского района РТ, а цели ставит весьма амбициозные. Однако преград на пути их достижения он не видит и верит, что Нижнекамску быть столицей нефтехимической отрасли России. Добиться поставленной цели он хочет с помощью программы «Нижнекамск — 60!» Цифра символизирует количество проектов, которые Муллин и его команда намерены реализовать, чтобы превратить Нижнекамск в город мечты к его юбилею — 60-летию в 2026 году.



О графике «вторжений» России на Украину

Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск.

В последнее время западные газеты стали щедры на прогнозы по дате «вторжения» российских войск на Украину: указывают даже время. Это не осталось без внимания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Ей пришлось попросить у СМИ их план с публикациями такого рода, чтобы спокойно отдохнуть. Так, например, агентство Bloomberg анонсировало вторжение на 15 февраля. Захарова заявила, что эта дата войдет в историю как день провала западной пропаганды войны: «Посрамлены и уничтожены без единого выстрела».



О завершении времени клоунады

Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений <...> Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвал вспомнить о Минских соглашениях, чтобы избежать беды. По его мнению, ситуация уже критическая — она на грани войны, а ее в России не хотят. Зеленский как глава государства, по его словам, должен позаботиться о своих гражданах, защитить их и создать мирную обстановку. Кадыров напомнил украинскому лидеру, что тот выступает гарантом Конституции Украины и безопасности ее народа.



О стремлении вернуть Крым дипломатией

Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся на Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим <...> У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться. Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!

На Украине, как и в России, обеспокоены напряженной обстановкой на международной арене. Как заверил президент страны Владимир Зеленский, войны он не хочет, но ее с Украиной уже ведут на военном, дипломатическом, энергетическом и информационном уровнях. Все вопросы там настроены решать исключительно дипломатией. С помощью нее Зеленский рассчитывает вернуть и Крым, который уже восемь лет является частью России, и Донбасс, где обстановка за последнюю неделю накалилась до такой степени, что население начали эвакуировать в Ростовскую область. Борьбу за свои интересы Украина намерена продолжать.



О вечном президентстве

Если Запад коллективный снимет Беларусь с мушки прицела и не станет тут переворачивать, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно, все будет раньше, чем они хотят. Если будете нас атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом.

Противостояние с Западом беспокоит и президента Белоруссии Александра Лукашенко: он опасается повторения ситуации августа 2020-го, когда в его стране бушевали протесты. Политик заверил, что уйдет со своего президентского поста мирно, как и обещал ранее, после референдума по новой Конституции РБ. Однако, если западные страны вновь предпримут попытку учинить в Белоруссии государственный переворот, бессменный с 1994 года Лукашенко продолжит управлять страной. По его словам, это будет вечное президентство.



Об олимпийском беспределе

Я искренне уверен, что это последняя Олимпиада в истории. И то нынешние соревнования тяжело назвать Олимпиадой: это просто издевательство какое-то. Сколько мы еще будем танцевать под розовую звездно-полосатую дудку? Заявление МОК о том, что они не будут проводить награждение, — знак для всех нас, что русские спортсмены всегда будут подвергаться издевательству и провокациям. Это нельзя терпеть. Наших спортсменов держат за людей второго сорта. МОК — бессовестные уроды.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов оказался крайне возмущен скандальной историей с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине. По его мнению, у Международного олимпийского комитета нет совести: он издевается над российскими спортсменами и неуважительно относится к ним. Депутат не понимает, как такое отношение можно терпеть, и, по всей видимости, смысла в проведении Олимпиад уже не видит. Милонов надеется, что их больше не станут организовывать, а россиянам в итоге не придется терпеть пренебрежительное отношение.



О холодной встрече Валиевой со льда

У меня даже мурашки по коже шли, мне было даже холодно смотреть на это. Вместо того чтобы ее приободрить и попытаться помочь ей, я видел, что вокруг нее такая атмосфера холода образовалась <...> Если бы вы интерпретировали язык тела, впечатление стало бы еще более гнетущим. В этом чувствовалось пренебрежение. Как ты можешь быть так холоден со своим спортсменом? Было страшно смотреть на то, как ее окружение ее встретило, показалось, что очень холодно, в то время как ей требовалось утешение или помощь.

В свою очередь президент Международного олимпийского комитета Томас Бах раскритиковал тренеров Камилы Валиевой за бесчувственную встречу фигуристки после выступления. Когда Камила вернулась со льда, Этери Тутберидзе спросила ее, почему она перестала бороться, «отпустила все», и попросила объяснить это. Бах считает, что это неправильно по отношению к 15-летней спортсменке, которая и без того испытала сильное психологическое давление на фоне допинг-скандала. Эта ситуация встревожила его. Сама Тутберидзе в недоумении от высказывания Баха.

