Александра Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков
Российская спортсменка Александра Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Это ей удалось во время выступления с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине.
Трусова выполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп (степ-аут), двойной аксель — тройной тулуп (тройка), четверной лутц — тройной тулуп, четверной лутц, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.
За произвольную «русская ракета» получила 177,13 балла. В сумме с баллами за короткую программу у нее 251,73 балла.
На данный момент Трусова лидирует. Впереди выступления еще двух российских фигуристок — Анны Щербаковой и Камилы Валиевой.
По итогам короткой программы Трусова занимала четвертую строчку. За выступление ей поставили 74,6 балла. Лидерство было у Валиевой, второе место — у Щербаковой, третье — у спортсменки из Японии Каори Сакамото.СпортФигурное катание
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