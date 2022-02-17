Александра Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков

Российская спортсменка Александра Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Это ей удалось во время выступления с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине.

Трусова выполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп (степ-аут), двойной аксель — тройной тулуп (тройка), четверной лутц — тройной тулуп, четверной лутц, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.

За произвольную «русская ракета» получила 177,13 балла. В сумме с баллами за короткую программу у нее 251,73 балла.

На данный момент Трусова лидирует. Впереди выступления еще двух российских фигуристок — Анны Щербаковой и Камилы Валиевой.

Скриншот

По итогам короткой программы Трусова занимала четвертую строчку. За выступление ей поставили 74,6 балла. Лидерство было у Валиевой, второе место — у Щербаковой, третье — у спортсменки из Японии Каори Сакамото.