Байден заявил, что Россия может вторгнуться на Украину в ближайшие дни
Президент США Джо Байден считает угрозу российского «вторжения» на Украину очень высокой. По его словам, оно может произойти в ближайшие несколько дней.
«Во-первых, они [власти России] не отвели какие-либо войска, перебросили еще сил. Во-вторых, есть причины считать, что они заняты операциями под чужим флагом для получения предлога войти [на территорию Украины]. Все признаки, которые у нас есть, указывают на то, что они готовы идти на Украину, напасть на Украину», — приводит слова Байдена ТАСС.
Американский президент отметил, что дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины при этом возможно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера, заявил, что оно «нагнетает напряженность».
Министерство иностранных дел России опубликовало документ со своей реакцией на полученный от США ответ по проекту договора между РФ и Штатами о гарантиях безопасности. Его передали приглашенному в ведомство американскому послу Джону Салливану. Российская сторона указала, что Штаты проигнорировали предложения России и выбрали для себя лишь «удобные» положения в проекте и к тому же «перекрутили» в сторону создания преимуществ для себя и своих союзников.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым