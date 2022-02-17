Байден заявил, что Россия может вторгнуться на Украину в ближайшие дни

Президент США Джо Байден считает угрозу российского «вторжения» на Украину очень высокой. По его словам, оно может произойти в ближайшие несколько дней.



«Во-первых, они [власти России] не отвели какие-либо войска, перебросили еще сил. Во-вторых, есть причины считать, что они заняты операциями под чужим флагом для получения предлога войти [на территорию Украины]. Все признаки, которые у нас есть, указывают на то, что они готовы идти на Украину, напасть на Украину», — приводит слова Байдена ТАСС.

Американский президент отметил, что дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины при этом возможно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера, заявил, что оно «нагнетает напряженность».

Фото: pxhere.com

Министерство иностранных дел России опубликовало документ со своей реакцией на полученный от США ответ по проекту договора между РФ и Штатами о гарантиях безопасности. Его передали приглашенному в ведомство американскому послу Джону Салливану. Российская сторона указала, что Штаты проигнорировали предложения России и выбрали для себя лишь «удобные» положения в проекте и к тому же «перекрутили» в сторону создания преимуществ для себя и своих союзников.

Маргарита Головатенко