Рустам Минниханов: «Нижнекамск уже на федеральном уровне может представить кадры»

Нефтехимикам пообещали комплексный план развития города и поддержку молодежи

Перспективную задачу — из центра нефтехимии Татарстана вырасти до статуса столицы нефтехимической отрасли России к следующему большому юбилею (в 2026 году Нижнекамску исполнится 60 лет), обозначили власти Нижнекамского района на отчетной сессии. Помимо развития промышленных предприятий, среди потенциальных точек роста — пгт Камские Поляны, который должен стать городом-спутником для Нижнекамска. Одной из проблем назвали отток талантливой молодежи из района. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главе Минмола РТ взять вопрос на контроль. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Даже в жевательной резинке наш пищевой каучук!»

С основным докладом на отчетных сессиях выступил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин, пришедший на смену Айдару Метшину, которого избрали депутатом Госдумы от Татарстана.

Нижнекамск — пятая часть объема экономики Татарстана, отметил спикер и представил основные показатели района:

— 20 из 34 млн тонн всей татарстанской нефти перерабатывается в Нижнекамске. 772 млрд рублей отгруженной продукции — это очень много, и мы этим гордимся.

Иллюстрируя цифры, Муллин напоминал аудитории, из чего сделаны панели автомобиля, корпусы компьютера и бытовой техники, мебель и спортивная одежда или одноразовый стакан. Все из нижнекамского полистирола. Бензином «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» заправляются многие татарстанцы, также в ходу — производимые в Нижнекамске шины.

— Даже в жевательной резинке присутствует наш пищевой каучук! И люди — без энергии, сил и души которых, ничего этого не будет, — тоже наши, нижнекамские. И это наше богатство, — отметил он.

Нижнекамск — пятая часть объема экономики Татарстана, отметил спикер и представил основные показатели района

«Это объединение имеет огромное значение для развития города»

Еще комфортнее и привлекательнее территорию Нижнекамского района сделают, по мнению Муллина, создание условий для жизни и работы, рост реальных доходов граждан, обеспеченность жильем, доступность здравоохранения и образования, благоприятная экологическая среда. Бесспорно, фундаментом для всего этого является сильная и конкурентная экономика. А ее основу составляют нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия, энергетические объекты, сфера малого и среднего бизнеса.

— Динамичное развитие в прошлом году продолжила компания «Татнефть», реализован ряд инвестиционных проектов на «ТАНЕКО», наращивают объемы и идет модернизация предприятий шинного комплекса. Введен в эксплуатацию комплекс глубокой переработки тяжелых остатков на «ТАИФ-НК», стабильно работает наша энергетика. Ключевым событием прошлого года стало вхождение «Нижнекамскнефтехима» и Нижнекамской ТЭЦ-1 — ТГК-16 в крупнейшую нефтегазохимическую компанию России — «СИБУР Холдинг», — подчеркнул докладчик. — Это объединение имеет огромное значение для дальнейшего развития города и промышленности.

По мнению Муллина, сегодня нефтегазохимия становится основным драйвером развития экономики страны. Особую гордость вызывает тот факт, что якорные предприятия находятся именно на нижнекамской земле. Вместе с тем, важно поддерживать баланс между развитием промышленности города и сохранением безопасной окружающей среды, убежден он.

Еще одно направление, на которое делает ставку экономика НМР — развитие малого и среднего бизнеса, подчеркнул Муллин. Только в прошлом году оборот составил 54 миллиарда рублей. Все больше нижнекамских предприятий становятся участниками электронной коммерции — за прошедший год рост произошел более, чем в семь раз.

Оценивая инвестиционную привлекательность Нижнекамска, Муллин отметил:

— В нашем районе два индустриальных и один промышленный парк. Здесь у инвесторов есть все необходимые условия для организации современных производств «с нуля». Уже 21 компания стала резидентом ТОСЭР. Прогнозируемый объем инвестиций — 7,5 млрд рублей и порядка 3 тысяч рабочих мест. В этом году планируем привлечь еще семь потенциальных резидентов и продолжить развитие промышленных парков. Также необходимо привлекать новых инвесторов — не только в сфере производства и услуг, но и в сфере туризма, сельского хозяйства. Именно малый и средний бизнес должны развивать новые отрасли экономики, и мы рассчитываем на их инициативу. У нас прекрасная природа! Много мест, где можно организовывать детские, молодежные и семейные туристические центры. Новые бизнес-проекты необходимы сегодня и в отрасли сельского хозяйства. В аграрном секторе района сегодня заняты пять крупных сельхозформирований и более 80 крестьянско-фермерских хозяйств.

Муллин напоминал аудитории, из чего сделаны панели автомобиля, корпусы компьютера и бытовой техники, мебель и спортивная одежда или одноразовый стакан

«Проект станет настоящим прорывом»

В своем выступлении Муллин затронул проблему недоремонта. По его словам, на капремонт и строительство автомобильных дорог и пешеходных тротуаров дополнительно необходимо привлечь более 13 млрд рублей (без учета промышленной зоны). А это два годовых бюджета Нижнекамска.

Затронул и тему общественного транспорта. В конце прошлого года город получил 50 новых автобусов, благодаря чему удалось восстановить девять маршрутов. Следующий шаг — улучшить действующую маршрутную сеть. По словам Муллина, стратегическим проектом остается строительство трамвайной линии «Южная» и строительство ветки через Соболеково — это бы полностью решило вопрос вахтовых и внутригородских передвижений жителей.

— Нас радует решение правительства страны о строительстве объездной дороги М-7. Она пройдет через наш район. Мы все этого очень ждем и надеемся, что проект станет настоящим прорывом — будет и новый логистический уклад, и новые инвестиции, и новые рабочие места, — считает он.

Остановился Муллин и на образовательной сфере. В настоящее время в 31-м микрорайоне строится полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар». При поддержке компании «Татнефть» в 34-м микрорайоне ведется строительство инженерного лицея и центра развития ребенка. Оба образовательных комплекса будут сданы к новому учебному году. В планах — ремонт шести школ, однако остается много объектов, которые не видели капремонта десятилетиями.

По мнению спикера, масштабная перезагрузка требуется и высшей школе — Нижнекамску нужен свой современный научно-инновационный центр на базе НХТИ. Муллин отметил, что Нижнекамск всегда был городом молодых. В настоящее время в Нижнекамске проживают 76 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Энергия молодости, направленная в нужное русло, дает огромный результат, убежден он.

Под занавес доклада Муллин напомнил, что в 2026 году Нижнекамск будет отмечать 60-летие

«Просим принять программу «Нижнекамск — 60!»

Обратил внимание спикер и на слабые места в сфере здравоохранения. Одной из самых сложных остается ситуация в поликлиниках, где укомплектованность врачами составляет всего 45,8 процента. Потребность в кадрах будет сохраняться и дальше: идет строительство Центра экстренной медицины, который планируется сдать уже в этом году.

Вспоминая одну из командировок в Финляндию, Муллин признался: его поразило, что финны буквально за два десятилетия смогли увеличить продолжительность жизни на 20 лет. Они научили людей грамотно питаться, повысили уровень медицины и донесли, что спорт — основа жизни.

— Нам важно, чтобы и мы научились правильно относиться к своему здоровью — это должно быть на уровне стратегической программы, — убежден он. — Самое важное — привить культуру здорового образа жизни.

Чтобы не терять талантливую молодежь, необходимо создавать возможности для ее реализации у себя дома. В текущем году начнется масштабный проект по реконструкции Театра юного зрителя. Кроме того, сейчас идет разработка нового проекта — культурного центра на 1,5 тыс. человек с выставочным комплексом. Эта площадка должна стать центром города, где планируют разместить не только культурный центр, но и выставочные арт-кластеры и большой спортивный центр. Главная площадь будет выходить в парк.

Чтобы слышать и слушать инициативных жителей, власти Нижнекамска создали «Бюро городских решений». Здесь любой желающий может поделиться своими идеями. Под занавес доклада Муллин напомнил, что в 2026 году Нижнекамск будет отмечать 60-летие.

— Наша главная цель — из центра нефтехимии республики вырасти до статуса столицы нефтехимической отрасли России к следующему большому юбилею. Задачи кажутся амбициозными, но дорогу осилит идущий. Рустам Нургалиевич, мы просим принять программу «Нижнекамск — 60!», которая включит в себя 60 реальных больших проектов, — обратился он к президенту Татарстана. — И они помогут нам стать той столицей, о которой мы мечтаем. И не откладывая на завтра, мы просим уже в этом году создать рабочую группу по подготовке программы развития Нижнекамска к предстоящему юбилею города. Придет время, и наш Нижнекамск станет одним из самых комфортных городов, где хочется жить, учиться, работать и творить.

Сафин отметил, что предприятие продолжает реализацию своих крупных стратегических проектов

«Новый виток развития «Нижнекамскнефтехима»

В 2021 году произошло историческое событие — объединение двух крупнейших нефтехимических компаний России — СИБУРа и ТАИФа. Это стало новым импульсом для дальнейшего развития «Нижнекамскнефтехима», сообщил в ходе сессии генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

По его словам, в 2021 году предприятию удалось подтвердить статус флагмана нефтехимии. Так, в прошлом году НКНХ произвел 2,7 млн тонн товарной продукции. Это рекордная выработка за всю историю нефтехимического гиганта. По мнению спикера, такой результат — в том числе первые положительные эффекты от объединения с СИБУРом.

Сафин отметил, что предприятие продолжает реализацию своих крупных стратегических проектов. Завершены строительно-монтажные работы на парогазотурбинной установке (ПГУ-ТЭС) мощностью 495 МВт. Установка находится в режиме пусконаладки, произведен розжиг с синхронизацией газовых турбин. В марте планируется проведение комплексных испытаний. Кроме того, идет активная реализация главного стратегического проекта — нового олефинового комплекса — ЭП-600 — драйвера развития города и республики в целом. На сегодняшний день работы на строительной площадке выполнены более, чем на 34%. В проекте заложены жесткие экологические требования и низкие нормы выбросов. Образование отходов на тонну получаемого этилена составит всего 1,5 кг, что в четыре раза лучше показателей, достигнутых на предприятиях Европы, подчеркнул он.

В своем выступлении Сафин неоднократно поднимал экологическую тему как одну из приоритетных.

— Вопросы охраны окружающей среды — в постоянном фокусе внимания предприятия. Мы стабильно снижаем выбросы в атмосферу. С 2001 года выпуск продукции увеличен практически в два раза, а выбросы снизились наполовину. В минувшем году «Нижнекамскнефтехим» приступил к реализации V Экологической программы до 2025 года. Планируемые затраты — более 12 млрд рублей, — сообщил он.

Сегодня качество атмосферного воздуха на границах предприятия и санитарно-защитной зоны контролируют пять стационарных и один передвижной экологический пост. Данные в онлайн-режиме поступают в надзорные органы и доступны любому пользователю интернета в мобильном приложении «Мой нефтехим».

Сафин анонсировал новый виток развития «Нижнекамскнефтехима», который отмечает в этом году свое 55-летие, — теперь в составе объединенной компании СИБУР. По его словам, в рамках соглашения с Министерством энергетики России СИБУР принял на себя обязательство инвестировать в развитие производств в Татарстане не мене 285 млрд рублей уже в ближайшие несколько лет. — Вместе мы создаем компанию мирового уровня, — резюмировал он.

Камские Поляны — город-спутник Нижнекамска

Грандиозные задумки развития моногорода «пгт Камские Поляны» представил глава Камских Полян Ринат Салахутдинов. В 2022 году Камские Поляны отметят свое 40-летие. В настоящее время здесь проживают почти 15 тысяч человек.

По словам спикера, в Камских Полянах возведен индустриальный парк, объем инвестиций составил 1,7 млрд рублей. По итогам прошлого года якорное предприятие индустриального парка «Нова Ролл-стрейч» произвело и отгрузило продукции на сумму 16 млрд рублей. Продолжается работа по другим проектам — это реализация складского комплекса для перевалки сельскохозяйственных грузов с пирса Камских Полян (150 млн рублей) и строительство цеха по переработке овощей (66,1 млн рублей).

— На площадке парка есть еще резервы незадействованной инженерной инфраструктуры и свободные земельные участки, которые мы готовы предоставить под новые инвестиционные проекты. В том числе, считаем, что перспективным направлением может стать для нашего моногорода создание IT-парка, — отметил Салахутдинов.

Поделился Салахутдинов и своим видением дальнейшего развития Камских Полян:

— Сейчас мы ставим перед собой новые, амбициозные задачи — мы хотим быть частью единой агломерации с Нижнекамском, со всей республикой. Мы считаем, что поселок Камские Поляны мог бы взять на себя роль города-спутника промышленного города Нижнекамска, объединив в себе идеи строительства энергоэффективного «умного» коттеджного поселка для комфортного проживания, создания туристско-рекреационной зоны, развития бизнеса и формирования современной логистики между промышленным городом и городом-спутником. Под логистикой подразумевается прокладка скоростных железнодорожных путей между населенными пунктами. А также охват города скоростной железной дорогой, которая должна соединить аэропорты Казань и Бегишево. Это в разы повысит инвестиционную привлекательность территории.

Не оставляет Салахутдинов и надежд создать туристско-рекреационную зону. Еще в 2008 году вышел указ президента республики о создании туристско-оздоровительного комплекса «Камские Поляны». Согласно концепции, планировалось развитие эко–туризма, горнолыжного спорта со строительством фуникулера, экстремальных видов спорта, строительство яхт-клубов и теннисных кортов, сети кемпингов и отелей, санаторных комплексов.

— Мы уверены, что у данного проекта есть будущее в рамках озвученной сегодня программы к 60-летию Нижнекамска, которая включает в себя проекты в разных сферах и отраслях и в том числе, в рамках реализации масштабного проекта «М-7», — заявил он и попросил поддержать стратегию развития Камских Полян как города-спутника для Нижнекамска.

Миннулина рассказала, что центр «Ковер» был открыт в Нижнекамске в 2017 году

«При всех ваших возможностях тут пока провинция»

Директор Центра молодежных инициатив «Ковер» и самый молодой депутат городского Совета Алия Миннулина выступила от лица значительной доли жителей Нижнекамска, где проживают 76 тысяч представителей молодежи, а это 32 процента населения города.

— Нижнекамск всегда был городом молодежи. Город живет, но, несмотря на это, из Нижнекамска уезжает молодежь, мои друзья, — посетовала она. Это, в частности, Айрат Мубаракшин, который возглавляет добровольческое движение Татарстана, Дима Кудинов — художник-граффитист, который строит арт-резиденцию в Калининграде. Или бывшие коллеги Миннулиной — Юля и Марат Анваровы. Последний руководил нижнекамским КВН, которого сейчас в городе уже нет.

— Те, кто приезжает в город, открыто говорят: «При всех ваших возможностях, тут, извините, пока провинция». Нам нужны пространства, которые сделают наш город центром развития молодежи. Мы очень часто слышим, что в Нижнекамске запустили новый завод, пришел новый резидент ТОСЭР. Но мы хотим прогреметь новым крупным молодежным центром. Не для показухи, а потому что мы его очень ждем, — призналась докладчик.

Миннулина рассказала, что центр «Ковер» был открыт в Нижнекамске в 2017 году. А спустя 2 года, после начала программы реновации молодежных центров по всему Татарстану, многие коллеги приезжали в Нижнекамск перенять опыт.

— Моя личная боль заключается в том, что мы сейчас — самый маленький по мощности молодежный центр в республике. Мы не конкурентны с этими новыми центрами. У нас нет современной материальной базы. Мы хотим развивать неформальное образование, открыть мастерские, для которых у нас нет места, а запрос большой. Хотим открыть большой зал, звукозаписывающую и хореографическую студии — все то, что есть в новых молодежных центрах Татарстана, — перечислила она.

В Нижнекамске центр молодежных инициатив размещен на 600 квадратных метрах, тогда как в других районах республики эта цифра гораздо выше, посетовала Миннуллина: «И чувство зависти меня не покидает. Мы как хороший автомобиль «Ока», а остальные — как большой и красивый «КАМАЗ-Мастер».

Спикер также предложила, чтобы торговые площади были отданы под молодежные пространства с возможностью последующего выкупа, но, по ее мнению, в городе нужно построить арт-резиденцию, где могла бы разместиться креативная молодежь. Также поделилась идеей создать для молодых людей с ограниченными возможностями первый инклюзивный молодежный арт-кластер в России.

— Рустам абый, мой голос дрожит, — обратилась она к президенту Татарстана. — Я вышла сюда, чтобы многотысячную молодежь Нижнекамска услышали. И сейчас мои коллеги в «Ковре» ждут меня в надежде, что я приду с хорошей новостью. Рустам Нургалиевич, пожалуйста, исполните нашу мечту.



Конечно, после столь эмоционального выступления Минниханов не мог остаться в стороне. Президент Татарстана признал, что отток молодежи — непростой вопрос. Но он остро стоит не только в Нижнекамске, но и в Альметьевске, Набережных Челнах.

— Если мы не будем принимать какие-то серьезные решения, а не просто открывать какие-то общественные пространства… Такая работа требует комплексного подхода: это хорошие, рейтинговые учебные заведения, хорошая перспектива трудоустройства и доходов. Ну и конечно же комфортные условия для жизни. Чтобы были все возможности для занятия спортом и не только. Только молодежный центр или объект задачу не решает — надо подходить комплексно. Но и 600 квадратных метров под молодежный центр в Нижнекамске — цифры недостаточные, — признал Минниханов.

По его словам, на совещании до сессии этот вопрос обсуждался. Глава республики вселил надежду в положительное решение вопроса:

— Министр молодежи здесь, он тоже заинтересован. На вашу просьбу постараемся найти решение в ближайшее время. Тем более, учитывая активность вашей команды. Но из вашего города будут уезжать. Потому что у вас много талантливых людей, им надо расти. Главное, чтобы это не было массовое явление. Нижнекамск уже на федеральном уровне может представить кадры — это ваше конкурентное преимущество.

Минниханов обратил внимание, что главный критерий оценки власти — качество жизни

«Айдар у себя в Москве тоже будет думать о наших насущных проблемах»

В своем выступлении Рустам Минниханов также обозначил основные экономические показатели, с которыми республика завершила 2021 год. По мнению президента, республика выглядит достойно в масштабах страны, и здесь огромен вклад Нижнекамского района: по объемам промышленной продукции это 2-е место, по территориальному — 4-е место в республике.

Минниханов обратил внимание, что главный критерий оценки власти — качество жизни. А это среда, экология, доходы граждан. Одна из целевых задач — снижение бедности в стране. Если средняя зарплата по Татарстану достигла более 43 тысяч рублей, то в Нижнекамске — 56,5 тысячи. Это третья позиция в республике. Но в то же время в Нижнекамске функционируют предприятия, где зарплата составляет сумму ниже МРОТ. А это значит, 12 тысяч нижнекамцев получают зарплату меньше прожиточного минимума. Эти вопросы нужно решать и посмотреть на реальные доходы граждан, считает он.

Минниханов обратил внимание и на необходимость усиления работы по привлечению резидентов в ТОСЭР. По его словам, плановые цифры пока не полностью реализованы, хотя есть проект промпарка «Нижнекамск», который уже заполнен, существуют дальнейшие планы. Но стоит серьезный вопрос по Камским Полянам — и важно привлечь сюда серьезные производства.

— Чисто за счет туризма здесь не получится, нужно привлечь туда серьезные производства. Там 15 тысяч населения, есть возможность комфортного проживания в этой зоне. Если мы найдем хорошего резидента, производство, то это было бы поддержкой для Камских Полян, — считает он.

Также президент республики поставил задачу — усилить работу по развитию малого и среднего бизнеса, подчеркнув, что доля МСБ на 1 тысячу человек в Нижнекамске ниже, чем в других городах. В этой связи надо ориентироваться не только на создание условий для бизнеса, но и на совместную работу с крупными промышленными предприятиями.

Следующая важная тема — демография:

— Пандемия сильно ударила. Два года баланс «родились и скончались» — не в нашу пользу. Пока решаем вопрос за счет миграции. Вопросы демографии сегодня актуальны в целом по стране, в Татарстане они должны быть в приоритете.

Заседание завершилось вручением государственных наград республики

Не обошел и вопрос пандемии COVID-19: «Ковид стал большим испытанием для всех нас. К сожалению, 1 651 человека мы потеряли по Татарстану. И очень много осложнений. Путь у нас один — вакцинация. Люди, прошедшие вакцинацию, тоже заболевают, но все происходит в щадящем режиме. Вакцинация и ревакцинация — эти темы никуда не ушли и их нельзя упускать».

Говоря о дорожном строительстве, Минниханов напомнил, что для Нижнекамска это, прежде всего, проект строительства автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов длиной 80 километров с мостовым переходом через реку Каму. Ее ввод запланирован в ближайшие 3 года — это существенно улучшит транспортную доступность и привлекательность города, убежден он.

Затронул президент и один из самых «болевых» вопросов последних дней — очистку снега. По этому поводу поступает много жалоб от нижнекамцев: «Но раз я приехал к вам — улицы почистили. Так что какая-то польза от меня тоже есть, — пошутил он. — Наша задача — чтобы люди не ощущали этой проблемы».

Краеугольной для Нижнекамска остается тема экологии. В этой связи большие надежды возлагаются на подписанное соглашение о взаимодействии между Росприроднадзором и «Нижнекамскнефтехимом» и открытие новой лаборатории ведомства.

— В целом, Нижнекамск — один из ведущих муниципальных районов Татарстана. Конечно, чем больше работаешь, тем больше вопросов, но очень опытный новый руководитель, очень хорошо себя показал. Думаю, Айдар (Метшин) у себя в Москве тоже будет думать о наших насущных проблемах, — резюмировал Рустам Минниханов.

Заседание Совета Нижнекамского муниципального района и Нижнекамского городского Совета завершилось вручением государственных наград республики наиболее отличившимся нижнекамцам.