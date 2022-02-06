Цитаты недели: Путин — о русском мире, Мухаметшин — о несчастье переженившихся, Бах — об Олимпиаде
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О миссии русского народа
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле вспомнил слова владыки Илариона о православном мире: «Не мы созидали, не нам разрушать». Фразу глава государства спроецировал на огромный и многоликий русский мир. За его населением остается лишь одна большая задача — сделать его больше и лучше. В представлении Путина русский мир — это точка притяжения не только для соотечественников, но и для иностранных граждан и подданных.
О несчастливых семьях
Татарстанцы в 2021 году стали чаще жениться и реже расторгать брак. Так, например, второй год подряд сокращаются разводы в семьях, где есть несовершеннолетние дети: в 2019 году их насчитывалось 11 628, а в 2021-м — уже лишь 9 585. По мнению бессменного председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, количество разводов могло бы быть и меньше, если бы не пандемия коронавируса, из-за которой даже расторжение брака проходит дистанционно. Из-за этого никто не объясняет, что новый очередной брак не гарантирует семейного счастья, если его не случилось в предыдущем. Как следствие — новые разводы. И страдают от этого еще и дети, которым приходится жить в неполных семьях, обратил внимание Мухаметшин и призвал «удержать семью», используя для этого все возможности для примирения.
О яром соперничестве и мире олимпийцев
4 февраля в Пекине открылись XXIV зимние Олимпийские игры. С напутственными словами перед атлетами выступил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который призвал спортсменов показать политикам, что такое мир, где даже в условиях конкуренции можно жить дружно и относиться друг к другу с почтением. Спорт часто мешают с политикой, и глава МОК, видимо, решил сразу опередить все домыслы о будущих судействах и победах, заверив, что Олимпиада — «мирное состязание», которое никак не привязано к ситуации на международной арене.
О тяжелом диагнозе Украины
Как бы не уверял Бах, что политика не отражается на спорте, реальность говорит об обратном. Показательным, например, стал полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, где украинские болельщики во время матча Россия — Украина скандировали русофобские кричалки. По мнению экс-президента московского футбольного клуба «Спартак» Андрея Червиченко, их поведение отражает уровень воспитанности и толерантности всего населения Украины. Он считает, что они деградируют сильнее и сильнее и шансов на исцеление уже почти не остается. Но кричалки дух россиян не сломили: сборная России вышла победителем со счетом 3:2.
США катится к чертям
Экс-президент США Дональд Трамп по-прежнему критикует действующего американского лидера Джо Байдена. Как внешнюю, так и внутреннюю политику, проводимую им, он считает разрушительной и в оценочных выражениях не стесняется. А вот свою работу на посту главы государства Трамп оценивает очень высоко: якобы за свои четыре президентских года он сделал для Штатов больше, чем его предшественники за три десятилетия. В то же время Байден двигался в обратном направлении — разрушал с силой, равной аналогичным усилиям пяти президентов США, вместе взятых, считает Трамп.
О рок-н-ролльном концерте в COVID-эпоху
Концерт Дианы Арбениной в Казани подкинул работы Управлению Роспотребнадзора по Татарстану и закончился вызовом арендатора площадки для составления протокола об административном правонарушении. Известная певица и лидер группы «Ночные снайперы» считает, что рок-н-ролльный концерт должен сохранять свою атмосферу, даже несмотря на пандемию коронавируса. Охранников, которые пытались остановить рвущихся к сцене фанатов, Арбенина решила усмирить, намекнув, что сдерживание людей на ковидной статистике не отразится. Поклонники певицы встретили ее речь ликованием.
О сонном царстве в челнинском бизнесе
Критикой мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева в сторону представителей местного бизнеса обернулось обсуждение их работы. По мнению градоначальника, возможностей у предпринимателей много: участие в тендерах и получение заказов, размещение товаров на маркетплейсах и так далее. Однако вместо активных действий они ждут, когда им помогут, и плачутся, если помощи не получают. Так, например, в малом бизнесе только 63% участвуют в закупках, и это, по мнению Магдеева, плохой показатель.
О принципе работы Росмолодежи из Татарстана
Благодаря экс-министру по делам молодежи республики Дамиру Фаттахову, покинувшему «молодое» министерство в сентябре 2021-го, Росмолодежь теперь не просто знает татарское слово «алга», но и применяет его в своей работе. Об этом на коллегии республиканского ведомства с улыбкой сообщила глава федерального агентства Ксения Разуваева, которая предпочла все же не посещать нахваливаемый ею Татарстан, а присоединиться к коллегам по видеосвязи. Однако она обещала посетить родину своего ценного сотрудника, чтобы увидеть экстрим-парк «Урам» и молодежные центры.
О политическом самоубийстве для президента
Известная российская телеведущая Ксения Собчак в эфире украинского телеканала заявила, что ни действующий российский лидер Владимир Путин, ни его преемник не отдадут Крым Украине. По ее мнению, пойти на такой шаг для президента России равнозначно самоуничтожению себя как политика, потому что присоединение полуострова одобряет большая часть населения страны. Собчак напомнила о другой спорной земле — о Курильских островах, на которые претендует Япония. Как и Крым, их Россия не отдаст, заверила украинцев телеведущая.
Об алкоголизме
Настоящая дискуссия развязалась после того, как глава Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов предложил увеличивать количество алкомаркетов в селах и деревнях: все во благо народа, чтобы тот не травился «паленым» алкоголем. Однако в Духовном управлении мусульман Татарстана идею не оценили, увидев в ней противоречие задачам по сохранению татарско-мусульманских традиций. Впрочем, как считает советник главы ДУМ РТ Илдар Баязитов, проблема алкоголизма не всегда имеет религиозную привязку, а если и бороться с ней, то только сообща с другими конфессиями. При этом он обратил внимание, что имамы выступают «за полное прекращение употребления алкоголя» — так им предписывает ислам. Кроме того, в этом убеждении с ними солидарна «статистика правонарушений, разводов и иных социальных болезней».
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