Цитаты недели: Путин — о русском мире, Мухаметшин — о несчастье переженившихся, Бах — об Олимпиаде

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

О миссии русского народа

Я могу сказать применительно ко всему русскому миру, который так же, как наша страна, является, как это ни покажется на первый взгляд странным, но тем не менее так и есть, многоконфессиональным, многонациональным, он такой многоликий, русский мир, огромный, не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира.

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле вспомнил слова владыки Илариона о православном мире: «Не мы созидали, не нам разрушать». Фразу глава государства спроецировал на огромный и многоликий русский мир. За его населением остается лишь одна большая задача — сделать его больше и лучше. В представлении Путина русский мир — это точка притяжения не только для соотечественников, но и для иностранных граждан и подданных.



О несчастливых семьях

80% расторжения браков проводится по решению судов: акцент примирительных процедур надо делать на досудебной площадке. Не раз я слышал от глав районов о том, что в связи с переводом судебных процедур на удаленку, все проходит без приглашения, без собеседования, без разъяснения ответственности. В конце концов еще раз сказать, что новый брак будет не лучше, чем с первой супругой или первым супругом. Не улыбайтесь, я еще не видел счастливую семью, где два-три раза переженились, и там дети остаются безотцовщиной.

Татарстанцы в 2021 году стали чаще жениться и реже расторгать брак. Так, например, второй год подряд сокращаются разводы в семьях, где есть несовершеннолетние дети: в 2019 году их насчитывалось 11 628, а в 2021-м — уже лишь 9 585. По мнению бессменного председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, количество разводов могло бы быть и меньше, если бы не пандемия коронавируса, из-за которой даже расторжение брака проходит дистанционно. Из-за этого никто не объясняет, что новый очередной брак не гарантирует семейного счастья, если его не случилось в предыдущем. Как следствие — новые разводы. И страдают от этого еще и дети, которым приходится жить в неполных семьях, обратил внимание Мухаметшин и призвал «удержать семью», используя для этого все возможности для примирения.



О яром соперничестве и мире олимпийцев

Вы, спортсмены, продемонстрируете, как будет выглядеть мир, если мы будем соблюдать одни и те же правила и уважать друг друга. В течение следующих двух недель вы будете сражаться друг с другом за самые высокие награды, но и одновременно будете мирно существовать под одной крышей Олимпийской деревни. Там, где нет места какой бы то ни было дискриминации. В нашем хрупком мире, где нарастают неравенство, конфликты и недоверие, мы показываем, что возможно быть ярыми соперниками и одновременно жить в мире и уважать друг друга. Миссия Олимпийских игр — собрать всех вместе для участия в мирном состязании, всегда строить мосты, но никогда не сооружать стены, объединять человечество в единое целое.

4 февраля в Пекине открылись XXIV зимние Олимпийские игры. С напутственными словами перед атлетами выступил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который призвал спортсменов показать политикам, что такое мир, где даже в условиях конкуренции можно жить дружно и относиться друг к другу с почтением. Спорт часто мешают с политикой, и глава МОК, видимо, решил сразу опередить все домыслы о будущих судействах и победах, заверив, что Олимпиада — «мирное состязание», которое никак не привязано к ситуации на международной арене.



О тяжелом диагнозе Украины

Я отчетливо слышу, как украинские болельщики себя ведут и что кричат. Страна потихонечку превращается в зоопарк, и то там приличнее себя ведут. Нового мы ничего не видим, но диагноз становится все тяжелее и тяжелее. Пациент все более безнадежен.

Как бы не уверял Бах, что политика не отражается на спорте, реальность говорит об обратном. Показательным, например, стал полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, где украинские болельщики во время матча Россия — Украина скандировали русофобские кричалки. По мнению экс-президента московского футбольного клуба «Спартак» Андрея Червиченко, их поведение отражает уровень воспитанности и толерантности всего населения Украины. Он считает, что они деградируют сильнее и сильнее и шансов на исцеление уже почти не остается. Но кричалки дух россиян не сломили: сборная России вышла победителем со счетом 3:2.



США катится к чертям

У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро… Я проделал большую работу [на президентском посту], я сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет. Вы можете суммировать действия пяти президентов, они не причинили такого ущерба, как этот человек [Джо Байден] в прошлом году, если вы посмотрите на все: экономику, инфляцию, COVID-19, военный позор в Афганистане.

Экс-президент США Дональд Трамп по-прежнему критикует действующего американского лидера Джо Байдена. Как внешнюю, так и внутреннюю политику, проводимую им, он считает разрушительной и в оценочных выражениях не стесняется. А вот свою работу на посту главы государства Трамп оценивает очень высоко: якобы за свои четыре президентских года он сделал для Штатов больше, чем его предшественники за три десятилетия. В то же время Байден двигался в обратном направлении — разрушал с силой, равной аналогичным усилиям пяти президентов США, вместе взятых, считает Трамп.



О рок-н-ролльном концерте в COVID-эпоху

Я обращаюсь к так называемым секьюрити, которые выполняют задания. Отстаньте от людей! Это рок-н-ролльный концерт. Если они хотят стоять и танцевать, то не надо их разгонять! Мы пришли сюда не за гонораром, а ради людей. Оставьте их в покое! Вы от кого нас защищаете? Я просто понять не могу. Может, таким образом вы пытаетесь изменить цифры заболевших ковидом? Не смешите меня, пожалуйста.

Концерт Дианы Арбениной в Казани подкинул работы Управлению Роспотребнадзора по Татарстану и закончился вызовом арендатора площадки для составления протокола об административном правонарушении. Известная певица и лидер группы «Ночные снайперы» считает, что рок-н-ролльный концерт должен сохранять свою атмосферу, даже несмотря на пандемию коронавируса. Охранников, которые пытались остановить рвущихся к сцене фанатов, Арбенина решила усмирить, намекнув, что сдерживание людей на ковидной статистике не отразится. Поклонники певицы встретили ее речь ликованием.



О сонном царстве в челнинском бизнесе

Что ходить ныть и плакать, что кто-то не оказывает помощь? Какую помощь нужно оказывать?! Идешь на электронную площадку, предлагаешь свою продукцию по приемлемой цене. Что мешает? Что за сонное царство? Как ни встретишься: «Вот, нам не помогают!» Вопросы уже не к нам, вопросы к тем, кто почему-то спит на ходу.

Критикой мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева в сторону представителей местного бизнеса обернулось обсуждение их работы. По мнению градоначальника, возможностей у предпринимателей много: участие в тендерах и получение заказов, размещение товаров на маркетплейсах и так далее. Однако вместо активных действий они ждут, когда им помогут, и плачутся, если помощи не получают. Так, например, в малом бизнесе только 63% участвуют в закупках, и это, по мнению Магдеева, плохой показатель.



О принципе работы Росмолодежи из Татарстана

Татарстан стабильно является примером для всей страны, традиционно является флагманом молодежной политики в России. Я не могу не воспользоваться случаем, хочу отдельно поблагодарить республику за такой ценный кадр, который вошел в нашу команду, — за Дамира Фаттахова. Я очень рада, что теперь принцип «Алга!» — принцип работы и Росмолодежи, а не только Минмола Татарстана!

Благодаря экс-министру по делам молодежи республики Дамиру Фаттахову, покинувшему «молодое» министерство в сентябре 2021-го, Росмолодежь теперь не просто знает татарское слово «алга», но и применяет его в своей работе. Об этом на коллегии республиканского ведомства с улыбкой сообщила глава федерального агентства Ксения Разуваева, которая предпочла все же не посещать нахваливаемый ею Татарстан, а присоединиться к коллегам по видеосвязи. Однако она обещала посетить родину своего ценного сотрудника, чтобы увидеть экстрим-парк «Урам» и молодежные центры.



О политическом самоубийстве для президента

Ни Путин, ни следующий президент [России] отказаться от Крыма не сможет. Отказ от этого будет считаться крайне непопулярной мерой, таким, скажем так, политическим самоубийством для любого президента, не только для Путина. В этом смысле это такая ловушка и тупик.

Известная российская телеведущая Ксения Собчак в эфире украинского телеканала заявила, что ни действующий российский лидер Владимир Путин, ни его преемник не отдадут Крым Украине. По ее мнению, пойти на такой шаг для президента России равнозначно самоуничтожению себя как политика, потому что присоединение полуострова одобряет большая часть населения страны. Собчак напомнила о другой спорной земле — о Курильских островах, на которые претендует Япония. Как и Крым, их Россия не отдаст, заверила украинцев телеведущая.



Об алкоголизме

Мы живем в светском государстве, а это в свою очередь оставляет гражданину свободный выбор — пить или не пить. И в данном случае мы можем лишь пропагандировать трезвый образ жизни. Запретить полностью алкоголь невозможно и, более того, не нужно: запрет, как правило, порождает еще более высокий уровень заинтересованности. Разумеется, татарские села априори мусульманского вероисповедания. Однако проблема алкоголизма не всегда имеет некую религиозную привязку. Думаю, к вопросу об ограничении алкоголя на селе нужно подходить шире, в том числе объединив усилия с нашими православными братьями, потому что это тоже наши граждане.

Настоящая дискуссия развязалась после того, как глава Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов предложил увеличивать количество алкомаркетов в селах и деревнях: все во благо народа, чтобы тот не травился «паленым» алкоголем. Однако в Духовном управлении мусульман Татарстана идею не оценили, увидев в ней противоречие задачам по сохранению татарско-мусульманских традиций. Впрочем, как считает советник главы ДУМ РТ Илдар Баязитов, проблема алкоголизма не всегда имеет религиозную привязку, а если и бороться с ней, то только сообща с другими конфессиями. При этом он обратил внимание, что имамы выступают «за полное прекращение употребления алкоголя» — так им предписывает ислам. Кроме того, в этом убеждении с ними солидарна «статистика правонарушений, разводов и иных социальных болезней».

