Путин призвал развивать и делать привлекательным русский мир

Русский мир многолик и огромен. Одна из миссий — развивать и укреплять его, делать привлекательным для всего мира, заявил президент России Владимир Путин во время вручения госнаград.

— Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является… многоконфессиональным, многонациональным, — передает «РИА Новости» слова главы государства.

Фото: kremlin.ru

В октябре прошлого года в ходе встречи с депутатами Госдумы восьмого созыва Путин назвал низкие доходы миллионов россиян главным врагом страны. А во время Евразийского женского форума глава государства назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой. По его мнению, они являются основой успешного развития страны. Такая точка зрения вызывает различные споры и критику в адрес России, отметил он.



Татьяна Леухина