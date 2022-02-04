«Если следовать этой логике, надо объявить сухой закон»: алкобизнес выступил против инициативы ДУМ РТ

Госалкогольинспекция РТ не договорилась с советом аксакалов ДУМ РТ: имамы будут убеждать предпринимателей не открывать водочные лавки в татарских деревнях

Антиалкогольный выпад совета аксакалов ДУМ РТ (консультативный орган) против планов проникновения продаж алкоголя в сельскую глубинку получил новое развитие. Руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов встретился сегодня тет-а-тет c главой совета аксакалов Айратом хазратом Аюповым, бывшим имам-мухтасибом Нурлатского района РТ, и, похоже, каждый остался при своем. Как сообщила пресс-служба Госалкогольинспекции РТ, ведомство «пообещало учесть замечания Шуры при открытии точек продажи». Между тем в самом ДУМ РТ заявили, что «тотальный запрет может спровоцировать рост кустарного производства алкоголя, что чревато летальными последствиями». Точка, скорее всего, будет поставлена на следующей неделе. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подготовка к празднованию 1100-летия ислама сорвет водочные продажи?

Руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов отреагировал на публичное негодование главы совета аксакалов Айрата хазрата Аюпова, призвавшего «оградить татарские села от расширения точек продажи алкоголя». Заявление от его имени было опубликовано днем 2 февраля на официальном сайте ДУМ РТ, впоследствии оно было растиражировано в СМИ.

— Негоже в юбилейный год, когда мы празднуем 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, ставить государственному ведомству подобные задачи, — отмечал Аюпов.

После резких высказываний руководство Госалкогольинспекции РТ пригласило Аюпова на личную аудиенцию.

— Сегодня руководитель Госалкогольинспекции Республики Татарстан Жаудат Ахметханов встретился с председателем совета аксакалов ДУМ РТ Айратом Аюповым, — сообщила днем пресс-служба Госалкогольинспекции РТ. — Они обсудили вопросы продажи легальной алкогольной продукции в населенных пунктах республики, в которых проживают более 100 человек.

Айрат хазрат Аюпов призвал «оградить татарские села от расширения точек продаж алкоголя». Фото: dumrt.ru

Жаудат Ахметханов внимательно выслушал Айрата Аюпова и пообещал, что в дальнейшем, при открытии точек продажи легальной алкогольной продукции в населенных пунктах, будут учтены замечания и предложения председателя совета аксакалов.

Какая деревня «татарская», а какая — «русская»

По данным источников «Реального времени», на встрече глава надзорного ведомства попытался объяснить представителю мусульманского духовенства, что открытие официальных точек продаж алкоголя призвано предотвратить алкогольные отравления среди сельского населения, которое лишено возможности покупать лицензированный алкоголь недалеко от дома и приобретает из-за этого нелегальную завозную «бормотуху».

— Открытие торговой точки не означает, что население станут заливать водкой. Но тот, кто пьет, будет покупать в официальном магазине, а не из-под полы, — считают в ведомстве.

Одновременно с этим стороны обсудили, при каких условиях ДУМ РТ сочтет возможным открытие точки в той или иной деревне. Ведь невозможно с ходу определить, какая деревня «татарская», а какая — «русская», так как в большинстве поселений проживают люди разных национальностей. Именно этот момент и стал камнем преткновения, что «развело» собеседников по разные стороны.

Жаудат Ахметханов внимательно выслушал Айрата Аюпова и пообещал, что в дальнейшем, при открытии точек продажи легальной алкогольной продукции в населенных пунктах, будут учтены замечания и предложения председателя совета аксакалов. Фото: gosalcogol.tatarstan.ru

— Действительно, имамы в татарских селах при поддержке и согласии местного населения по возможности ведут переговоры с предпринимателями о том, чтобы в магазинах не продавался алкоголь. Для этого хазраты ведут переговоры с местной властью, населением, предпринимателями, сельскими советами и пр. Благодаря их стараниям в магазинах более 30 сел из 16 муниципальных районов Татарстана алкоголь не продается совсем или традиционно прекращается его продажа в период священного месяца Рамазан, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ДУМ РТ.

ДУМ РТ: надо оставить свободу выбора

Между тем советник главы ДУМ РТ Илдар Баязитов придерживается более светской точки зрения, считая, что «тотальный запрет может спровоцировать рост кустарного производства алкоголя, что чревато летальными последствиями»:

— Мы, будучи имамами, непременно ратуем за полное прекращение употребления алкоголя. Это нам предписывает религия, статистика правонарушений, разводов и иных социальных болезней в этом плане с нами солидарна. Однако мы живем в светском государстве, а это, в свою очередь, оставляет гражданину свободный выбор — пить или не пить. И в данном случае мы можем лишь пропагандировать трезвый образ жизни. Запретить полностью алкоголь невозможно и, более того, не нужно — запрет, как правило, порождает еще более высокий уровень заинтересованности. Разумеется, татарские села априори мусульманского вероисповедания. Однако проблема алкоголизма не всегда имеет некую религиозную привязку. Думаю, к вопросу об ограничении алкоголя на селе нужно подходить шире, в том числе объединив усилия с нашими православными братьями, потому что это тоже наши граждане.



Вопрос потребления алкоголя достаточно своеобразен, отметил он:

— Если не брать в расчет отдельные маргинальные случаи, уровень потребления его достаточно высок: кто-то «отдыхает» по праздникам, кто-то встречает выходные, дни рождения, провожает в последний путь и т.д. и т.п. Разумеется, мы с этим не можем согласиться, но это иногда заходит в часть культуры. С этим тоже надо работать, это тоже нужно учитывать. Здесь уместны лишь инструменты увещевания, пропаганды и т.п. (включая религиозные проповеди). Ни в коем случае не надо усматривать в моих словах оправдание расширения реализации алкоголя на селе. Я говорю лишь о том, что проблема эта сложная и важно понимать все ее составные. Тотальный запрет может спровоцировать рост кустарного производства алкоголя, что чревато летальными последствиями. Подчеркну: данная проблема не имеет односложного решения. Давайте вовлекать в круг ее решения все больше специалистов.



Зачем издеваться над деревенскими?

В бизнес-кругах уверены, что заявление главы ГАС об увеличении числа магазинов с алкогольной продукцией в селах и деревнях растиражировали однобоко — как будто он хочет «споить деревню».



— Да нет такой задачи. Мы хотим создать нормальные условия для жизни, чтобы у деревенского не было соблазна уехать в город ради того, чтобы «набухаться», — говорит представитель одной из сетей. По его данным, предполагается открытие торговых точек в Мамадышском и Алексеевском районах РТ.

— Вообще, я считаю, что вопрос возник на пустом месте. Он не стоит выеденного яйца. Народ хотел услышать то, что хотел услышать. И все решили, что вот — народ будут спаивать. Если следовать этой логике, то давайте и в городе закроем алкомаркеты, магазины «Красное и белое» и объявим сухой закон, как сделали в 80-е годы в СССР. Ну не закрываем же! А почему мы должны издеваться над жителями сел и деревень? Почему нужно создавать им препоны, лишая их возможности покупать лицензированный алкоголь? Почему им приходится покупать 5-литровую бутыль спирта, которую готовят подпольно в емкости от «незамерзайки»? Или самогон у тети Матрены, который насквозь пропах и не отвечает СанПиН? Не знаю, открою ли секрет, но в деревнях уже нет такого количества жителей, чтобы можно было говорить «спаивать народ». В деревнях надо создавать нормальные условия жизни, как и в городе. Нет ничего зазорного в том, чтобы открывать розничную торговлю алкоголем, — заявил представитель сети.

Он отметил, что жители деревень так же празднуют дни рождения, свадьбы, проводят поминки. Но вместо того чтобы покупать на месте, им приходится ехать в райцентры закупаться алкоголем.

В бизнес-кругах уверены, что заявление главы ГАС об увеличении числа магазинов с алкогольной продукцией в селах и деревнях растиражировали однобоко. Фото: otzovichka.ru

По его словам, сейчас частники закрывают магазины:

— У них не ловит интернет и зависает аппарат. Они жалуются, что им приходят штрафы, и говорят: зачем мне это надо. Второе — не хватает образованных продавцов. У нас есть райпо, которое продает в месяц меньше, чем один магазин «Красное и белое» в Казани.

С другой стороны, есть феномены.

— Так, в Муслюмовском районе нет ни одного отравления и ни одного магазина по продаже алкоголя. Там ликвидировали продажи официальной водки. Но эти показатели, на мой взгляд, недостоверны. Вы сами понимаете, если глава сказал не писать об этих отравлениях, там и не напишут. Тут надо не с магазинами бороться, а с завозом нелегального алкоголя и уменьшить самогоноварение. Официально начинаем продавать водку с 10 утра и до 10 вечера. А народ опохмеляется до 10, они придут не в магазин, а к тете Маше, которая продаст паленый алкоголь, — заметил представитель сети.