Алкобизнес Татарстана: пивовары сдали в казну лишний миллиард, а «Татспиртпром» потерял 5% продаж водки

Фото: Максим Платонов

Татарстанский алкогольный рынок подрывают нелегальные дельцы, орудующие в дальних приграничных районах, где до сих пор нет ни одного розничного магазина. Проблему озвучили на итоговой коллегии Госалкогольинспекции республики, на которой побывал и корреспондент «Реального времени». «Необходимо активизировать работу и развивать [магазины] по адресным программам», — призвал к решительному наступлению на бутлегеров вице-премьер республики Рустам Нигматуллин, указав, что в прошлом году таким «дельцам» удалось «отвоевать» 5% годового объема продаж водки у республиканского производителя. У производителей пива год завершился без потерь — они принесли в казну на 1 млрд рублей акцизов больше, чем годом ранее — свыше 12 млрд рублей.

Пить стали меньше?

Постпандемический синдром охлаждения интереса к спиртному переходит в хроническую форму: второй год подряд кривая легальных продаж идет вниз почти по всем видам крепкого алкоголя, и лишь производители пива удержались на этот раз от падения.

Такую тенденцию на алкогольном рынке Татарстана обрисовал на годовой коллегии глава Госалкогольинспекции республики Жаудат Ахметханов. По данным ведомства, на территории республики всего было реализовано 5,6 млн дал алкогольной продукции, что составляет 99% к уровню 2020 года. При этом водки было продано 2,6 млн дал, или 96% к уровню 2020 года, а продажи пива, наоборот, росли на протяжении 9 месяцев — до 17,3 млн дал. Видимо, по этой причине он и начал отчет с «пивной» динамики.

Пивной рынок под контролем

Прежде всего спикер напомнил, что на протяжении двух лет в республике действуют «неординарные меры» по противодействию нелегальному обороту на пивном рынке. Во-первых, в республике продолжают действовать минимальные розничные цены в 38 рублей за поллитровую бутылку пива (дешевле купить пиво в магазине нельзя). Жаудат Ахметханов уточнил, что минимальная розничная цена была введена в рекомендательной форме по инициативе Пивной ассоциации Татарстана. По его мнению, введение МРЦ позволило пресечь продажи по «демпинговым» ценам нелегального пива с неуплаченными акцизами и неучтенного в системе ЕГАИС.

По данным Жаудата Ахметханова, на территории республики было реализовано 5,6 млн дал алкогольной продукции, что составляет 99% к уровню 2020 года. Фото: Максим Платонов

Во-вторых, набирает обороты пилотный эксперимент по маркировке пивных кег с фиксацией данных в ЕГАИС. По словам Жаудата Ахметханова, в нем приняло участие более 120 предприятий (в прошлом году их было 109, — прим. ред.). Договоры с «Гознаком» на изготовление специальных марок заключили 70 компаний (в прошлом году было 40). Розлив маркированной продукции осуществили 66 предприятий-изготовителей.

— Мы добились того, что маркированное разливное пиво предлагается покупателю практически во всех торговых объектах, осуществляющих его реализацию, — доложил глава Госалкогольинспекции РТ.

Проще говоря, все торговые точки в республике продают в розлив только маркированное пиво.

Продажи пива остались на уровне 2020 года

Несмотря на резкое ужесточение контроля, пивной рынок не просел. Как следовало из отчетного доклада, крупные производители пива сохранили объемы производства на уровне 2020 года. Так, пивоваренный завод «Белый Кремль» «Татспиртпрома» увеличил выпуск на 101% — до 12,4 млн дал. Казанский филиал АО «АБ ИнБев Эфес» выпустил 38,7 млн дал, или 100% к уровню 2020 года. Челнинское «Булгарпиво» после сокращения в прошлом году подняло производство до 3,7 млн дал, или 101 процента.

Всего в республике было произведено 55 млн дал пива, что соответствует уровню 2020 года. В результате в казну было перечислено 12,7 млрд рублей акцизов, тогда как год назад поступило 11,7 млрд рублей.

— Мы хотим расширять пивной рынок за счет честных игроков, а не пускать в него нелегалов, — отметил позднее в разговоре с «Реальным временем» глава Пивной ассоциации РТ Ринат Акчурин.

Правда, остается неясным, будет ли распространен эксперимент в масштабах России, сообщил замруководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов.



Бутлегеры на границе



На водочном рынке, можно сказать, идут «тяжелые» бои с контрафактом. Как сообщил Жаудат Ахметханов, нелегальный оборот процветает в приграничных районах Татарстана, где нет торговых точек.

— Сегодня в республике 1194 населенных пункта, в том числе 214 с численностью более 100 человек, которые вообще не имеют стационарных объектов торговли, — рассказал он, — 593 сельских населенных пункта с численностью более 100 жителей не имеют торговых точек по продаже алкогольной продукции. И конечно, «теневые дельцы алкоголя» используют эту ситуацию в своих неблаговидных целях.

По этой причине падают объемы реализации легальной водочной продукции. По данным ведомства, продажи водки республиканского производителя сократились на 5%. В очередной раз глава инспекции предложил наращивать количество магазинов в селах и деревнях.

— Это могут быть и модульные павильоны системы РАЙПО, и уже имеющиеся стационарные торговые объекты, и новые легкие постройки, — предложил он, добавив, что с «Татспиртпромом» достигнута договоренность об отгрузке водки «по минимальным законодательно установленным ценам» и проведении стимулирующих акций.

В 2021 году филиалами ТСП произведено 3,5 млн декалитров спирта, рост составил 3%, водки — на 5%, производство прочей продукции увеличилось на 14%. При этом ТСП продолжал заниматься обновлением ассортимента выпускаемой продукции. В мае 2021 года началось производство настойки «Русская валюта мягкая», выпущено 84 тыс. дал продукции.

В 2021 году филиалами ТСП произведено 3,5 млн декалитров спирта, рост составил 3%. Фото: Максим Платонов

В течение года предпринимались все меры для недопущения падения продаж в республике. Наиболее заметным падение продаж оказалось в Агрызском районе (на 11%), в Лениногорском, Мензелинском. «Мы все понимаем, что за этими падениями стоит рост нелегального оборота», — отметил Ахметханов.

Впрочем, задел уже сделан. По словам главы Госалкогольинспекции, в течение прошлого года были получены лицензии на открытие 310 магазинов в 30 муниципальных районах.

ТСП попросили отгружать побольше

При этом докладчик призвал к активности в работе с розничными магазинами и сам «Татспиртпром». «К сожалению, имеют место перебои поставок водки в розничную сеть, — сообщил Жаудат Ахметханов. — В очередной раз обращаюсь к руководству ООО «Алкоторг» с требованием о неотложном принятии мер по выполнению заявок розницы как по объемам, так и по ассортименту». Позже замруководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов пояснил, что речь идет о налаживании бесперебойных поставок водки в небольшие магазины ИП. «Поставки в крупные федеральные сети идут без сбоев, так как в договоре предусмотрены штрафные санкции», — объяснил он.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Трофимова сообщила о росте острых алкогольных отравлений в республике. По ее данным, их количество выросло в полтора раза: с 465 случаев в 2020-м до 695 случаев в 2021 году. Кроме того, произошло 238 смертельных случаев, в том числе и среди подростков. Так, в Нижнекамске скончалась 17-летняя девушка, отравившаяся нелегальным алкоголем.

Рустам Нигматуллин призвал наращивать количество магазинов на селе. Фото: Максим Платонов

В заключительном слове заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин похвалил пивоваров, которые сохранили объемы производства: «Сумма уплаченных акцизов увеличилась на 1 млрд рублей», — порадовался он и указал направления для усиления работы.

— Если в целом снижение продаж незначительное, то по продукции республиканского производства снижение составило 3%, а по водке — 5%. Основная причина снижения — это уменьшение торговых объектов в сельской местности, — согласился татарстанский вице-премьер, призвав наращивать количество магазинов на селе.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов