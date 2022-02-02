В ДУМ Татарстана призвали не наращивать продажу алкоголя в селах и деревнях

Совет аксакалов ДУМ Татарстана призвал отказаться от расширения точек продажи алкоголя в селах республики. Соответствующее обращение направлено в адрес главы Госалкогольинспекции РТ Жаудата Ахметханова.

Отмечается, что сельские имамы ДУМ РТ ведут работу по сокращению подобных торговых точек. Это производится путем переговоров с местной властью, населением, предпринимателями и др.

Фото: realnoevremya.ru

— Благодаря их стараниям в магазинах более 30 сел из 16 муниципальных районов Татарстана алкоголь не продается совсем или традиционно прекращается его продажа в период священного месяца Рамазан, — сообщается на сайте ДУМ РТ.

Также Совет аксакалов отмечает, что инициатива Госалкогольинспекции РТ противоречит задачам по сохранению татарско-мусульманских традиций. Таким образом, наращивание продажи алкоголя может перечеркнуть старания мухтасибатов ДУМ РТ по пропаганде здорового образа жизни.

На прошлой неделе Ахметханов заявил, что в республике находится 593 сельских населенных пункта с численностью более 100 жителей, где отсутствуют торговые точки по продаже алкогольной продукции. Рост нелегального оборота товаров привел к падению продаж. Так, глава инспекции предложил увеличивать количество магазинов в селах и деревнях.

О том, какие еще проблемы прозвучали на итоговой коллегии Госалкогольинспекции РТ, читайте в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова