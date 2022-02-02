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В ДУМ Татарстана призвали не наращивать продажу алкоголя в селах и деревнях

19:09, 02.02.2022 2
В ДУМ Татарстана призвали не наращивать продажу алкоголя в селах и деревнях
Фото: dumrt.ru

Совет аксакалов ДУМ Татарстана призвал отказаться от расширения точек продажи алкоголя в селах республики. Соответствующее обращение направлено в адрес главы Госалкогольинспекции РТ Жаудата Ахметханова.

Отмечается, что сельские имамы ДУМ РТ ведут работу по сокращению подобных торговых точек. Это производится путем переговоров с местной властью, населением, предпринимателями и др.

Фото: realnoevremya.ru

— Благодаря их стараниям в магазинах более 30 сел из 16 муниципальных районов Татарстана алкоголь не продается совсем или традиционно прекращается его продажа в период священного месяца Рамазан, — сообщается на сайте ДУМ РТ.

Также Совет аксакалов отмечает, что инициатива Госалкогольинспекции РТ противоречит задачам по сохранению татарско-мусульманских традиций. Таким образом, наращивание продажи алкоголя может перечеркнуть старания мухтасибатов ДУМ РТ по пропаганде здорового образа жизни.

На прошлой неделе Ахметханов заявил, что в республике находится 593 сельских населенных пункта с численностью более 100 жителей, где отсутствуют торговые точки по продаже алкогольной продукции. Рост нелегального оборота товаров привел к падению продаж. Так, глава инспекции предложил увеличивать количество магазинов в селах и деревнях.

О том, какие еще проблемы прозвучали на итоговой коллегии Госалкогольинспекции РТ, читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19:27
    Странно что они не призвали ее запретить, все ж не халяль
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  • Анонимно 20:07
    Дельное предложение
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