Томас Бах призвал участников Олимпиады в Пекине показать образец взаимного уважения

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине заявил, что спортсмены должны продемонстрировать то, как может выглядеть мир, если все будут соблюдать одинаковые правила. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в течение двух недель участникам Олимпиады предстоит не только быть соперниками и сражаться друг с другом, но и жить вместе под одной крышей Олимпийской деревни. В этом году игры пройдут под девизом «Вместе ради общего будущего».

Фото: olympic.org

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил открытыми XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Церемония открытия проходит на Национальном стадионе Пекина. На торжественном открытии спортсмены из России прошли под 46-м номером.

В общей сложности в параде приняла участие 91 делегация. По традиции открыли его греческие спортсмены. В качестве знаменосцев были избраны российские спортсмены Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев.

Максим Кокунин