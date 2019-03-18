«Стройте лучше нас»: подрядчиком «Салават купере» стал преемник компании бывшего главы «КамГЭСа»

В соципотечном микрорайоне началось строительство третьей очереди. Тем временем жители первых двух очередей жалуются на холодные квартиры

Фото: Гуландам Фаткуллина

Названы подрядчики, которые будут возводить дома третьей очереди строительства микрорайона «Салават купере». Среди них оказались как ударники «салаватовской» стройки — «Ак таш» и «ГрейтСтрой», так и новички — ООО «ИСК СтройИнжиниринг», имеющее связь с компанией экс-главы «КамГЭСа» Рамиля Шайдуллина, и ООО «ТимерханСтрой». Тем временем в Минстрое Татарстана прошел научно-технический совет, на котором поднималась проблема холодных квартир в первых двух очередях комплекса. Чиновники обещают демонтировать вентфасады «в период благоприятных погодных условий», чтобы выяснить, откуда берутся щели. Подробности — в материале «Реального времени».

Кто застроит третью очередь «Салават купере»?

О том, что в «Салават купере» началось строительство домов третьей очереди, можно догадаться по многочисленным работающим кранам и звукам забивания свай. Длинными заборами огорожена территория рядом с 7 и 8 кварталами, которые входят во вторую очередь комплекса. Как пояснили нам в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, на сегодняшний день в рамках третьей очереди начато освоение кварталов №3 и №4, на строительной площадке ведутся подготовительные работы.

Генподрядчиком третьего квартала, по информации, полученной из Минстроя, назначено ООО ПСК «Ак Барс Строй». А вот в четвертом квартале работают сразу три генподрядчика — ООО «СМК «Ак таш», ООО «ГрейтСтрой» и ООО «ИСК «СтройИнжиниринг».

В пресс-службе Госжилфонда также подтвердили информацию о начале строительства новой очереди в «Салават купере» и назвали еще одну компанию, вошедшую в число генподрядчиков.

«В настоящее время в жилом районе «Салават купере» силами подрядных организаций ООО «СМК «Ак таш», ООО «Грейт Строй», ООО «ТимерханСтрой» и ООО «ИСК «СтройИнжиниринг» по каркасно-монолитной и панельной технологии ведется строительство еще 12 домов в 1, 3 и 4 кварталах. Сдать в эксплуатацию вышеуказанные дома планируется в 2019—2020 годах», — значится в ответе, полученном нами из ГЖФ.

«Ак таш» Газинура Ахметова стал передовиком стройки: он возвел 13-й квартал в первой очереди и застроил всю вторую очередь (7-й и 8-й кварталы). Фото kzn.ru



Один из подрядчиков — наследник компании экс-главы «КамГЭСа»

Отметим, что большинство перечисленных компаний уже имеют опыт работы в «Салават купере». В частности, «Ак таш» Газинура Ахметова стал передовиком стройки: он возвел 13-й квартал в первой очереди и застроил всю вторую очередь (7-й и 8-й кварталы). Этому же подрядчику доверили строительство здания 182-го лицея внутри микрорайона.

«ГрейтСтрой», принадлежащий Владимиру Никишову, был подрядчиком 10-го квартала «Салават купере». Кроме того, девелоперу принадлежит построенный неподалеку торговый центр «Радужный».

Кто же те новички, которые появились на строительной площадке «Салават купере» в этом году? Согласно данным kartoteka.ru, есть две компании с идентичным названием ООО «ИСК СтройИнжиниринг». Одна зарегистрирована в 2014 году на улице Гагарина, и ее единственным учредителем и директором является Рамиль Фаттахов. Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2017 года выручка «СтройИнжиниринга» составила 334 млн рублей. Данных за прошлый год пока нет.

Второе юрлицо было зарегистрировано в 2008 году, его офис находится по улице Адоратского. В 2015 году предприятие было признано банкротом и на сегодняшний день находится в стадии ликвидации. До 2014 года единственным учредителем «ИСК СтройИнжиниринг» был Рамиль Шайдуллин — бывший гендиректор ОАО «КамГЭСэнергострой». Как известно, Шайдуллин рулил «КамГЭСом» в течение трех лет — с 2012 по 2015 гг. Сообщалось, что покинул он свой пост по собственному желанию, чтобы заниматься собственным бизнесом.

У «КамГЭСа» имеется опыт строительства жилых домов в «Салават купере», который, впрочем, оказался не вполне удачным. Фото Максима Платонова

Подрядчик «Салавата» — строитель стадионов и станций метро

Связано ли работающее ныне ООО «ИСК СтройИнжиниринг» с компанией, которая когда-то принадлежала экс-главе «КамГЭСэнергостроя»? Отметим, что Рамиль Фаттахов (напомним, учредитель действующей «ИСК СтройИнжиниринг») в свое время был директором «ИСК СтройИнжиниринг», основанного Рамилем Шайдуллиным. Кроме того, на своем официальном сайте действующая компания указывает объекты, которые строил ее предшественник — а именно, театр кукол «Экият», станции метро «Яшьлек» и «Северный вокзал», Казанскую академию тенниса, Дворец водных видов спорта, футбольный стадион «Казань Арена», учебно-лабораторный корпус Университета Иннополис.

К слову, переносы сроков сдачи последнего объекта стали в свое время причиной судебных тяжб между ОАО «Иннополис» и ОАО «КамГЭСэнергострой». Отставку Рамиля Шайдуллина с поста гендиректора «КамГЭСа» даже связывали с этим скандалом. Кроме того, отмечалось противостояние между Шайдуллиным и гендиректором ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным, которое находило отражение в судебных тяжбах между «ИСК СтройИнжиниринг» и ПСО «Казань».

Мы направили в пресс-службу «КамГЭСэнергостроя» запрос о том, планирует ли компания строить дома в «Салават купере» и имеет ли она отношение к «ИСК СтройИнжиниринг», но на момент публикации ответ получен не был.

Напомним, что и у «КамГЭСа» имеется опыт строительства жилых домов в «Салават купере», который, впрочем, оказался не вполне удачным. Компания должна была построить все пять домов в 12-м квартале, но в какой-то момент стройка забуксовала. Многочисленные попытки «подтянуть» подрядчика не увенчались успехом, и дома 12-1, 12-4 и 12-5 перешли к организациям «Народный дом», «Строитель+» и «Барсэлитстрой+».

Последняя компания достроила дом 12-4, но тоже с нарушениями, а в отношении ее учредителя и директора Завдята Камалова, который не смог отчитаться перед ГЖФ более чем за 100 млн рублей, было возбуждено уголовное дело. Согласно картотеке Арбитражного суда РТ, «Барсэлитстрой+» признан банкротом.

Последняя компания достроила дом 12-4, но тоже с нарушениями, а в отношении ее учредителя и директора, который не смог отчитаться перед ГЖФ более чем за 100 млн рублей, было возбуждено уголовное дело (на фото Завдят Камалов — слева). Фото tatar-inform.ru

Появится ли в микрорайоне «Тимерхан»?

О втором новичке на стройплощадке — ООО «ТимерханСтрой» — почти ничего неизвестно. Единственная организация со схожим названием, которую удалось обнаружить в системе «СПАРК-Интерфакс», — ООО «Специализированный застройщик Тимерхан Строй» с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Юрлицо зарегистрировано не так давно — в апреле 2018 года. Единственным учредителем и директором компании является Ленар Насибуллин. Он также числится совладельцем ООО «Завод КПД», зарегистрированного в том же здании, что и «Тимерхан Строй» на Карла Маркса 58/12. Кроме того, господин Насибуллин является гендиректором ООО «Шантье Девелопмент», специализирующегося на покупке и продаже недвижимости, и бывшим исполнительным директором хоккейно-спортивного клуба «Тимерхан» Сабинского района.

Контакты ООО «Специализированный застройщик Тимерхан Строй» в открытых источниках также найти не удалось.

Кирпич вместо газобетона

Помимо новых подрядчиков, третью очередь микрорайона ожидает еще одно немаловажное изменение: при строительстве будут применяться другие строительные материалы и технологии.

«По первой и второй очереди строительства жилого района «Салават купере» построены монолитно-каркасные дома с ограждающими конструкциями из газобетонных блоков с минераловатным утеплителем и вентилируемым фасадом. По третьей очереди строительства жилого района «Салават купере» запроектированы монолитно-каркасные дома с ограждающими конструкциями из силикатного кирпича с минераловатным утеплителем и вентилируемым фасадом (4 квартал), а также дома из изделий КПД (3 квартал)», — сообщили в пресс-службе татарстанского Минстроя.

Получается, что третий квартал микрорайона «Ак Барс Строй» будет застраивать продукцией завода «Казанский ДСК», который входит в группу «Ак Барс Девелопмент». Это уже не первый опыт привлечения «акбарсовских» структур при строительстве соципотечных домов. К примеру, «Ак Барс Строй» возводил панельные дома в Иннополисе. Напомним, в прошлом году «Ак Барс Девелопмент» полностью перешел под контроль Госжилфонда.

Интересно другое — почему же в соседнем четвертом квартале ограждающие конструкции решили возводить из силикатного кирпича, а не из газоблоков, как это было при строительстве домов первых двух очередей «Салават купере»? В связи с чем был сделан такой выбор, ни в Минстрое, ни в других ведомствах и организациях не пояснили.

Активисты между тем предполагают, что это может быть связано с желанием улучшить качество соципотечных домов, поскольку многочисленные трещины на них могут быть связаны в том числе и со свойствами газобетона.

Получается, что третий квартал микрорайона «Ак Барс Строй» будет застраивать продукцией завода «Казанский ДСК», который входит в группу «Ак Барс Девелопмент». Фото Романа Хасаева



«Дети дома ходят в шапках»

Многие соципотечники говорят, что готовы самостоятельно устранять такие мелкие недочеты, как отклеившиеся обои или отошедший плинтус. Но, как оказалось, не только «Салават купере», но и другой соципотечный комплекс М-14 столкнулись с новой проблемой, куда более серьезной, — продувами, холодными, а иногда даже промерзающими стенами, полами и потолками.

Подчеркнем, что проблема эта характерна не для конкретных объектов, а почти для всех домов первых двух очередей микрорайона «Салават купере», так что свалить все только на одного нерадивого подрядчика сложно. Отметим, что ни в Минстрое, ни в казанском исполкоме, ни в ГЖФ не стали озвучивать предположительные причины, из-за которых в массовом порядке могли появиться продувы.

Активисты рассказали, что многие жители «Салават купере» уже провели в своих квартирах тепловизионные исследования, которые подтвердили наличие холодных стен. Как оказалось, знакомые с горьким опытом соседей соципотечники, приходя на приемку квартир, вооружаются зажигалками и свечами — с их помощью будущие жители проверяют, нет ли по углам и у внешних стен потоков воздуха, которые могут сшибать пламя. Один из новоселов 8 квартала решил действовать более надежным путем и провел тепловизионное обследование уже во время приемки жилья. «Тепловизионка» показала холодные стены, несмотря на то что генподрядчик квартала — компания «Ак таш» — принимал дополнительные меры по утеплению дома.

Много жалоб на холодные стены поступает от жителей многострадального 11-го квартала, который в свое время начинала строить ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Сдача домов постоянно переносилась, соципотечники разбивали палаточные лагеря и устраивали другие акции. В результате три дома ПСО «Казань» достроила сама, а два были отданы другим подрядчикам: 11-1 — компании «Строитель+», 11-5 — «Народному дому».

Дом 11-5 стал последним сданным домом в 11 квартале и во всей первой очереди «Салават купере». Жительница дома Эльмира Лотфуллина рассказала нам, что ее семья получила ключи 9 февраля этого года и заехала в новую квартиру на следующий день. Но уже 11 февраля из-за холода в квартире заболели все члены семьи.

Дом 11-5 стал последним сданным домом в 11 квартале и во всей первой очереди «Салават купере». Фото Гуландам Фатхуллиной



— Дуло и с потолка, и из многочисленных щелей. Нам сказали: «Дом не прогрелся, подождите, потерпите». Несмотря на то что батареи у нас стоят на максимуме, дома у нас невероятно холодно. Дети дома ходят в шапках, в сапогах, потому что в квартире 13°C. Позавчера мы заболели всей семьей в третий раз за месяц, — пожаловалась Лотфуллина.

По ее словам, подрядчик — «Народный дом» — закрыл дыры на потолке, но никаких других мер принимать не стал, сославшись на то, что это ошибки предыдущего подрядчика, то есть ПСО «Казань».

— Плинтуса мы сами сняли — там были такие щели, что было слышно, как дует ветер. Температура стен у нас +5, полы тоже +5 — мы заказывали тепловизор. Мы хотели улучшить свое жилищное положение [переехав в «Салават купере»], но только ухудшили его. У нас в двух комнатах нет утеплителя. В туалете у нас настолько холодно, что дети боятся туда заходить, — рассказала Эльмира Лотфуллина.

Она отмечает, что написала письмо в УК «РСК», которое обслуживает дома в «Салават купере», но пока не истек 10-дневный срок, в течение которого должен быть получен ответ.

Работа над ошибками

Об одной из таких «мерзнущих» квартир «Реальное время» уже писало — одна из жительниц дома под строительным номером 11-1 обнаружила под обоями трещину, протянувшуюся чуть ли не с пола до потолка. В комнате с треснувшей стеной побывал и корреспондент «Реального времени», убедившийся, что стоять больше пяти минут на ледяном полу квартиры невозможно. Во время того же визита в «Салават купере» корреспондента пригласили еще в несколько квартир в 11-м квартале, где даже без приборов можно заметить поток воздуха, который дует из углов. В одной из квартир корреспонденту показали пятно на стене — раньше этот участок был покрыт инеем.

Мы связались с жительницей дома 11-1 Лилией Мухметшиной, чтобы выяснить, была ли устранена трещина. Напомним, что в Управлении капитального строительства Казани поясняли, что были «выявлены характерные недостатки в части герметизации швов и мест проходов инженерных коммуникаций, а также локальный дефект в колонне, устранение которого возможно с помощью использования специализированных смесей». Также сообщалось, что проведение тепловизионного обследования можно будет сделать после того, как недочеты в квартире устранят, а балансодержатель приведет в нормативное состояние температуру воздуха в нежилых помещениях первого этажа (потолок которых является полом для данной квартиры).

По словам жительницы квартиры, работники подрядной организации «Строитель+», который и достраивал дом 11-3 после ПСО «Казань», трещину заделали, стену заштукатурили.

— Пол остается холодным. Стену заштукатурили пару дней назад. Там, где технический шов, были сквозные дыры. Туда поставили утеплитель, — рассказывает жительница дома 11-1. Но по ее словам, эти меры сами представители УКСа называют временными и не устраняющими проблему полностью.

Новые пояснения по поводу данной ситуации из казанского исполкома получены не были.

«На стыке между подъездами гуляет воздух»

Жительница дома 7-3 Алия рассказывает, что одна из стен в ее квартире полностью холодная. По ее словам, генподрядчик, который строил этот квартал, — компания «Ак таш» — отреагировал на жалобу и отправил для устранения недоделок фасадчиков.

— В одной комнате вся стена холодная. Сегодня вскрыли — там бетонная плита и стык с окном. Именно, там, где стык, бетонная стена вся холодная. В месте стыка с окном снаружи нет никаких трещин, но внутри у меня трещина и оттуда продувает, — поделилась жительница дома 7-3.

По ее словам, фасадчики заметили, что в проекте изначально были допущены ошибки.

— Работники вскрыли фасады, вырезали часть уплотнителя — там никаких трещин нет. Но на стыке между подъездами гуляет воздух из-за того, что они плохо утеплили. Фасадчики постараются утеплить стык между двумя подъездами. Если стены останутся холодными, их придется утеплять отдельно изнутри. Работники сказали, что все, что могут снаружи, они сделают, — отметила жительница 7-го квартала.

В пресс-службе ГЖФ ответили, что проекты, по которым строились дома, получили положительное заключение. Фото Романа Хасаева



В «Татинвестгражданпроекте» на наш запрос о том, были ли допущены ошибки при проектировании первых двух очередей «Салават купере», не ответили.

Ответ на запрос из компании «Ак таш» также получен не был. В пресс-службе ГЖФ ответили, что проекты, по которым строились дома, получили положительное заключение.

«Строительство жилых домов 7 и 8 кварталов второй очереди «Салават купере» осуществляло ООО «СМК «Ак таш» по проектам, получившим положительные заключения государственной экспертизы. Сданные в эксплуатацию дома имеют заключения Инспекции государственного строительного надзора РТ о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС)», — сообщила пресс-служба Госжилфонда.

Как мы уже отмечали, и другие опрошенные нами подрядчики свои версии причин возникновения массовых продувов высказывать не стали.

Чиновники обещают выяснить, откуда появились щели

Похоже, что чиновники, которые ранее предупреждали, что «в «Салават купере» не элитное жилье и ждать там дорогих обоев не стоит», тоже признали проблему. Информацию о том, что в начале марта в Минстрое Татарстана прошел научно-технический совет, где обсуждалось устранение недоделок в сданных домах в комплексах «Салават купере» и М-14, нам подтвердили в пресс-службе Минстроя. В работе совета участвовали представители самого министерства, заказчиков, подрядчиков, проектировщиков, эксплуатирующей организации, Инспекции ГСН РТ, ГАУ «УГЭЦ РТ», ГЖИ РТ, КГАСУ. Были ли приняты какие-то конкретные решения по итогам совещания, в ответе не значится.

Однако информация, полученная из пресс-службы Госжилфонда, вселяет некоторую надежду — из нее следует, что в первой очереди микрорайона будут выясняться причины, по которым образовались щели.

«По итогам совещания в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ принято решение организовать выборочный комиссионный осмотр жилых домов первой очереди микрорайона «Салават купере». В период благоприятных погодных условий планируется выполнить частичный демонтаж вентилируемого фасада зданий с целью детального изучения причин появления щелей в местах примыкания ограждающих конструкций из газобетона к монолитным конструкциям», — сообщает пресс-служба Госжилфонда.