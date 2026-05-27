Названа стоимость самого дешевого жилья в Казани, Санкт-Петербурге и Москве

Эксперты сравнили цены на однушки на вторичке

На сегодняшний день самое дешевое жилье в Казани стоит 3,7 млн рублей. Речь идет об «однушке» площадью 30,8 кв. м, расположенной в Кировском районе города. Отмечается, что сравнивали только стоимость квартир на вторичном рынке, пишет РБК.

В свою очередь, в Питере самый дешевый лот стоит 5,09 млн рублей. За эти деньги предлагается однокомнатная квартира площадью 31,8 кв. м. Объект расположен в Пушкинском районе (пос. Шушары).

В Москве минимальный ценник за жилье составил 8,9 млн рублей. За эту сумму предлагается квартира 38 «квадратов», расположенная около аэропорта Внуково.

