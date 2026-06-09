В Татарстане объем строительства в апреле достиг 66,7 млрд рублей и вырос на 18,8%

Снижение показателей зафиксировано в строительстве инженерных сооружений и отдельных специализированных видах работ, при этом в сегменте строительства жилых и нежилых зданий отмечен рост

Фото: Динар Фатыхов

В январе — апреле 2026 года объем строительных работ в Татарстане составил 189,2 млрд рублей, что на 0,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В апреле объем работ достиг 66,7 млрд рублей, увеличившись на 18,8% по сравнению с мартом и на 1,6% к апрелю 2025 года, следует из отчета Татарстанстата.

Основной вклад в показатели обеспечили крупные и средние организации. За четыре месяца они выполнили строительных работ на 54,3 млрд рублей, что составляет 84,3% к уровню прошлого года. В апреле объем их работ составил 16,9 млрд рублей, что немного ниже уровня апреля 2025 года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Снижение показателей зафиксировано в строительстве инженерных сооружений и отдельных специализированных видах работ, при этом в сегменте строительства жилых и нежилых зданий отмечен рост. В то же время отдельные направления, включая электромонтажные и монтажно-строительные работы, показали увеличение по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что ранее в Казани завершили строительство нового блока ЦУМа площадью 21 тысяча кв. метров. После завершения всех работ здание будет работать как торгово-деловой центр.

Наталья Жирнова