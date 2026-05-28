В Казани аренда студий подешевела за год, а в Челнах — подорожала

Фото: Динар Фатыхов

В Казани за год стоимость аренды квартир-студий снизилась на 1,7%, до 25,5 тыс. рублей в месяц. В свою очередь, в Челнах арендный ценник вырос на 10%, до 24,8 тыс. рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

В Москве арендовать студию сегодня стоит 51,1 тыс. рублей в месяц (+4,3% за год), в Санкт-Петербурге — 30,9 тыс. (-3,6% за год), в Московской области — 34,6 тыс. (+12,3% за год), а Ленобласти — 25,3 тыс. (+4,7% за год).

— Спрос на маленькие квартиры всегда высок — но особенно сейчас, так как в этот сегмент приходят люди, которые теряют возможность платить за более просторное жилье. Поэтому ставки аренды здесь либо растут быстрее, либо падают медленнее, чем на квартиры других форматов. Так, полноразмерные однокомнатные квартиры за год, с мая 2025 года, подорожали всего на 2,3%, двухкомнатные — на 2,5%. В целом же на рынке аренды продолжается коррекция ставок после бурного подорожания в 2024 году, и сейчас рост цен на съемное жилье в большинстве городов не покрывает инфляцию, — объяснил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Никита Егоров