В Татарстане таунхаусы подорожали на 9,3% с начала года

Девелоперы сочли, что возведение подобного жилья не оправдывает связанных с этим трудностей

В Татарстане по состоянию на 1 июня 2026-го средняя стоимость таунхауса составила 11,8 млн рублей. С начала года ценник на данную недвижимость вырос на 9,3%, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Для сравнения: в Москве таунхаусы подорожали на 3,2%, до 37,2 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — на 12,7%, до 33,4 млн рублей.

Сильнее всего таунхаусы подорожали в Северной Осетии (+55,3%), Псковской области (+52,1%), Севастополя (+32,2%), республик Карачаево-Черкесия (+28,1%), Алтай (+24%), Калмыкия (+15,3%), Пермского (+14,7%) и Хабаровского (+14,2%) краев, Санкт-Петербурга (+12,7%) и Якутии (+12,2%).

Наибольшее падение цен затронуло Красноярский край (-27,3%), Курскую область (-26,2%), Чувашию (-21,8%), Астраханскую (-20,3%), Омскую (-11,9%) и Волгоградскую (-11,7%) области, Забайкальский край (-11,6%), Липецкую область (-11,4%), республику Тыву (-10,6%) и Пензенскую область (-9,6%).

В среднем по России таунхаусы подорожали на 2,1% с начала текущего года, до 13,7 млн рублей за объект. Причем 1 кв. м в такой недвижимости обойдется в 93,6 тыс. рублей.

— Для сравнения: средний лот квартиры за аналогичный период подорожал на 5,8%, дома — на 6,1%. Несмотря на то, что таунхаусы одно время набирали популярность, «народным» этот формат так и не стал. Учитывая, что в большинстве своем такие объекты принадлежат к классам «бизнес» и «элит», они превышают стоимость средней квартиры почти вдвое, а стоимость дома — на 83%. Девелоперы также сочли, что возведение подобного жилья не оправдывает связанных с этим трудностей, и объемы ввода таунхаусов за последние годы резко сократились. Основной объем сблокированного жилья продается сейчас на вторичном рынке, — отметил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее сообщалось, что в России таунхаусы оказались на 54% дешевле новостроек и на 41% выгоднее вторички.

