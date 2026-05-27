В России таунхаусы оказались на 54% дешевле новостроек и на 41% выгоднее вторички

Покупатели все чаще рассматривают таунхаусы вместо традиционного городского жилья

В России таунхаусы подорожали на 7,6% за год, до 12,1 млн рублей за объект, пишет РБК.

При этом в ряде регионов эти объекты снизились в стоимости. Среди таких — Челябинская область (-2,6%, до 11 млн), Краснодарский край (-2,5%, до 13,8 млн). В Тверской области цены на таунхаусы не изменились за год (9,2 млн).

Еще в трех регионах цены на таунхаусы чуть выросли. К таким относятся Башкирия (+3%, до 6,8 млн), Калининградская область (+3,6%, до 13,8 млн) и Ставропольский край (+3,9%, до 8,4 млн).

По данным экспертов, в среднем таунхаусы продаются по цене 83,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Это почти на 54% дешевле, чем «квадрат» в новостройках (180 тыс.) и на 41% меньше, чем 1 квадратный метр на вторичном рынке (142 тыс.).

Такой разрыв цен, отметили аналитики, приводит к тому, что покупатели все чаще рассматривают таунхаусы вместо традиционного городского жилья, так как за одни и те же деньги человек приобретает жилье большей площади и свой участок.

Никита Егоров