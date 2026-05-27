Эксперты сравнили уровень зарплат и цены на жилье в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге
Лучший показатель зафиксирован на Чукотке
Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Татарстане составляет 7,4 млн рублей. Это 81,8 средней зарплаты жителя региона (90,7 тыс.), согласно данным Росстата, следует из аналитики портала «Мир квартир».
Для сравнения: на Чукотке средняя стоимость квартиры составляет 7,3 млн рублей. Это примерно 35,2 средних зарплаты местного жителя (208,4 тыс.) — лучший показатель по стране. В Москве квартира стоит, как 119,7 средней зарплаты москвича (198,4 тыс.), в Московской области — как 70 зарплат (8,4 млн и 121,3 тыс. рублей соответственно), а в Санкт-Петербурге — как 102,5 зарплаты (13,2 млн и 128,9 тыс. соответственно).
В целом по России квартира стоит 6,1 млн рублей. Данная сумма составляет 59 средних зарплат россиянина (103,9 тыс.).
