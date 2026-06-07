В Казани в мае подешевели новостройки

Причиной корректировки цен стали слабый спрос и затоваривание рынка

Фото: Максим Платонов

В Казани в мае новостройки подешевели на 0,6%, до 252 тыс. рублей за 1 кв. м в среднем. При этом средняя стоимость объекта снизилась в цене на 0,8%, до 12,6 млн рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Квадратный метр квартир в новостройках подорожал в 40 городах из исследованных 70, в 26 подешевел, еще в 4 не изменился. Самый высокий прирост цены метра зафиксирован в Белгороде (+2,5%, до 141 тыс.), Московской области (+2,1%, до 227 тыс.), Улан-Удэ (+2%, до 156 тыс.) и Грозном (+2%, до 125 тыс.). Самое большое падение отмечено во Владикавказе (–4,8%), Симферополе (–2,9%), Сочи (–2,7%), Барнауле (–2%) и Краснодаре (–1,5%).

В Москве новостройки подорожали на 1,1%, до 473,5 тыс., а в Санкт-Петербурге подешевели на 0,3%, до 304,1 тыс. рублей.

В среднем по России «квадрат» в новостройке подорожал на 0,1%, до 159,6 тыс. рублей.

— В этом году самый низкий месячный прирост цены квадратного метра был в марте (+0,2%), но майский показатель оказался еще меньше. Динамика цены лота вообще «пробила дно» — ведь отрицательных показателей аналитики не наблюдали с октября 2024 года, когда цена квартиры снизилась также на 0,1%. Количество городов, где новостройки подешевели за месяц, тоже поставило рекорд в этом году, — прокомментировал ситуацию гендиректор портала Павел Луценко.

По его словам, рост цен остановился из-за небольшого спроса на квартиры в новостройках, несмотря на удешевление ипотеки. В свою очередь, предложений о продаже квартир стало больше (в мае оно увеличилось на 7%), спровоцировав затоваривание рынка.

— Ситуацию может преломить только дальнейшее снижение ключевой ставки и доступная ипотека, — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Казань попала в список городов с риском накопления непроданного жилья.

Никита Егоров