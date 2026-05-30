В России объем просроченной ипотеки на новостройки превысил 20,2 млрд рублей, в Татарстане — 400 млн рублей

Российский показатель увеличился с начала года на 8,2%, или на 1,5 млрд рублей

Объем просроченных платежей по ипотеке на новостройки в России превысил 20,2 млрд рублей. С начала года показатель увеличился на 8,2%, или на 1,5 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант», посвященном ситуации на рынке первичной ипотеки.

В Татарстане объем просроченной ипотеки на покупку строящегося жилья к 1 апреля 2026 года составил 401 млн рублей. С начала 2026 года показатель в республике снизился на 1,9% — с 409 млн до 401 млн рублей.

Однако в годовом выражении объем просрочки остается существенно выше прежних уровней:

в начале 2025 года — 248 млн рублей;

в начале 2024 года — 127 млн рублей.

Таким образом, за два года сумма проблемных кредитов в Татарстане выросла более чем втрое.

Одновременно сокращается и сам ипотечный портфель на рынке строящегося жилья. В Татарстане объем задолженности по ипотеке под залог договоров долевого участия снизился с начала года на 2,3% — до 149,4 млрд рублей.

При этом доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле республики составила 0,268%. Для сравнения: в начале 2024 года показатель находился на уровне 0,089%.

Гендиректор агентства Денис Аксенов связывает ситуацию с последствиями массовой льготной ипотеки. По его словам, часть заемщиков оформляла сразу несколько кредитов, рассчитывая либо сдавать жилье в аренду, либо перепродать квартиры после роста цен. Однако после изменения госпрограмм и охлаждения рынка многие инвесторы столкнулись с невозможностью покрывать ежемесячные платежи.

Дополнительным фактором стало удорожание ремонта и снижение спроса на вторичную перепродажу строящегося жилья. В исследовании отмечается, что покупатели с наличными средствами фактически ушли с рынка, а доходы от аренды часто не перекрывают ипотечные платежи.

