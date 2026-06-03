Срок окупаемости однушки в Казани увеличился на 2,7 года

Эксперты объяснили низкую инвестиционную доходность казанских квартир высокими ценами на жилье

Фото: Артем Дергунов

В Казани однокомнатная квартира при сдаче в помесячную аренду будет окупаться около 22,8 года. Причем за последние 12 месяцев срок окупаемости увеличился на 2,7 года. В среднем доходность казанских однушек составила всего 4,4%, пишет РБК.

Эксперты объяснили низкую инвестиционную доходность казанских квартир высокими ценами на жилье в столице Татарстана.

— Средняя цена однушки в этом городе составляет 8,2 млн рублей (+17,1% за год). В то время как средняя ставка аренды за год повысилась всего на 3,4%, до 30 тыс. рублей в месяц, — говорится в материале.

Быстрее всего однушка под аренду окупится в Красноярске (15,1 года в 2025-м, Волгограде (15,6 года) и Перми (15,7 года). Согласно исследованию, в среднем квартиры в этих городах стоят в диапазоне 4,3 млн — 5,1 млн рублей, а сдать в аренду их можно за 22,9 тыс. — 28,9 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что в Татарстане таунхаусы подорожали на 9,3% с начала года.

Никита Егоров