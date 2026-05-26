«Субаренда — это всегда непростая история»
При этом значительная часть квартир, которые предоставляются в посуточную аренду, управляются другими людьми
В России менее 1% арендодателей сдают квартиры в субаренду. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев. Отметим, что речь идет о передаче в аренду, чаще посуточную, уже арендованного имущества третьему лицу с согласия собственника.
Для справки: на сегодняшний день Казань входит в число одних из самых невыгодных городов для покупки квартиры под сдачу. В среднем квартира на «вторичке» в столице Татарстана стоит около 9,6 млн рублей, а арендовать такой объект недвижимости обойдется в 38,3 тыс. рублей при помесячной сдаче. С такими вводными доходность казанских квартир составит 4,8% годовых, согласно аналитике портала «Мир квартир». В свою очередь, доход от посуточной сдачи квартир в том же городе на 20% выше, чем от помесячной.
При этом в России распространен другой вид «субаренды». Речь идет о ситуациях, когда собственник решает передать свою квартиру управляющей компании, которая занимается посуточной арендой.
— Сдача квартир во втором формате происходит относительно часто. На сегодняшний день значительная часть квартир, которые предоставляются в посуточную аренду, управляются другими людьми. В данном случае, по сути, речь тоже идет о субаренде, но стороны там не заключают соответствующий договор о «пересдаче», — объяснил Апрелев.
«Сейчас разница между посуточной арендой и долгосрочной не столь высока»
Также на рынке присутствует еще одна форма арендного бизнеса: когда люди снимают «убитую» квартиру, делают там ремонт и потом сдают посуточно.
— Однако в таком бизнесе стоит понимать, что сейчас разница между посуточной арендой и долгосрочной не столь высока. В сезон, наверное, можно заработать много, а если говорить о круглогодичной аренде, то человек получает не такую уж большую маржу. Безусловно, люди вернут свои деньги за ремонт при условии, что с умом подошли к работе, но в целом подобного рода бизнес остается достаточно рискованным, — резюмировал Апрелев.
