Казань попала в список городов с риском накопления непроданного жилья
Осложняющим фактором остается распространение рассрочек, поскольку этот механизм не позволяет в полной мере наполнять эскроу-счета
Казань вошла в число российских городов с высокими рисками затоваренности рынка новостроек. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил директор bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе, сообщают РИА «Новости».
Помимо Казани, высокие риски затоваренности зафиксированы во Владивостоке и Приморском крае, Красноярске, Самаре, Калининградской области, Перми и Екатеринбурге.
По оценке аналитиков, при текущих темпах продаж в 2025 году реализация остатков жилья после ввода домов в эксплуатацию в Казани может занять от 30 до 40 месяцев. Эксперты относят город к числу восьми региональных рынков страны, где риск накопления непроданных квартир оценивается как высокий.
Среди факторов, влияющих на ситуацию на рынке новостроек, Лобжанидзе назвал зависимость продаж от ипотечного кредитования. Дополнительным осложняющим фактором, по его словам, остается распространение рассрочек, поскольку этот механизм не позволяет в полной мере наполнять эскроу-счета.
Напомним, что в России объем просроченной ипотеки на новостройки превысил 20,2 млрд рублей, в Татарстане — 400 млн рублей. Российский показатель увеличился с начала года на 8,2%, или на 1,5 млрд рублей.
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