Казань попала в список городов с риском накопления непроданного жилья

Осложняющим фактором остается распространение рассрочек, поскольку этот механизм не позволяет в полной мере наполнять эскроу-счета

Фото: Максим Платонов

Казань вошла в число российских городов с высокими рисками затоваренности рынка новостроек. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил директор bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе, сообщают РИА «Новости».

Помимо Казани, высокие риски затоваренности зафиксированы во Владивостоке и Приморском крае, Красноярске, Самаре, Калининградской области, Перми и Екатеринбурге.

По оценке аналитиков, при текущих темпах продаж в 2025 году реализация остатков жилья после ввода домов в эксплуатацию в Казани может занять от 30 до 40 месяцев. Эксперты относят город к числу восьми региональных рынков страны, где риск накопления непроданных квартир оценивается как высокий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди факторов, влияющих на ситуацию на рынке новостроек, Лобжанидзе назвал зависимость продаж от ипотечного кредитования. Дополнительным осложняющим фактором, по его словам, остается распространение рассрочек, поскольку этот механизм не позволяет в полной мере наполнять эскроу-счета.



Напомним, что в России объем просроченной ипотеки на новостройки превысил 20,2 млрд рублей, в Татарстане — 400 млн рублей. Российский показатель увеличился с начала года на 8,2%, или на 1,5 млрд рублей.

Наталья Жирнова