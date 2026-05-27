В Госдуме предложили втрое повысить размер налогового вычета при продаже имущества

Действующие налоговые вычеты устарели

Фото: Артем Дергунов

Депутаты ГД Александр Демин, Владислав Даванков и Алексей Нечаев предложили увеличить размер налогового вычета при продаже имущества с 1 млн до 3,1 млн рублей, пишет ТАСС.

Для другого имущества налоговый вычет предложили повысить также почти втрое, а именно с 250 тыс. до 700 тыс. рублей. Размер стандартного налогового вычета, для категорий граждан, установленных статьей 218 НК РФ, предложено поднять 3 тыс. до 29 тыс. рублей.

Также предлагается увеличить порог освобождения от налога на добавленную стоимость для плательщиков на общей системе налогообложения с 2 млн до 9,5 млн рублей.

Как объяснили парламентарии, действующие налоговые вычеты устарели. Напомним, что денежные значения закреплены в части второй Налогового кодекса РФ, в нормах, непосредственно затрагивающих субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц как работников, предпринимателей и получателей налоговых льгот.

Никита Егоров