Норматив стоимости квадратного метра жилья для молодых семей в Казани может составить 170,5 тыс. рублей
При этом норматив вырос: во втором квартале 2026 года квадратный метр жилья для расчета оценивался в 153 313 рублей
В Казани планируют установить нормативную стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал 2026 года в размере 170 477 рублей. Соответствующий проект постановления подготовлен исполкомом города для расчета платежеспособности молодых семей, участвующих в государственных программах обеспечения жильем, и находится на антикоррупционной экспертизе.
Документ разработан в рамках федеральной программы по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем, а также республиканской программы развития жилищной сферы Татарстана. Установленный норматив будет использоваться при реализации мер поддержки молодых семей в третьем квартале 2026 года.
При этом норматив вырос: во втором квартале 2026 года квадратный метр жилья для расчета оценивался в 153 313 рубля.
Напомним, что Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило о масштабной закупке жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На приобретение 183 жилых помещений будет направлено 830,5 млн рублей, следует из документов на сайте госзакупок.
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