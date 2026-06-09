Норматив стоимости квадратного метра жилья для молодых семей в Казани может составить 170,5 тыс. рублей

При этом норматив вырос: во втором квартале 2026 года квадратный метр жилья для расчета оценивался в 153 313 рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани планируют установить нормативную стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал 2026 года в размере 170 477 рублей. Соответствующий проект постановления подготовлен исполкомом города для расчета платежеспособности молодых семей, участвующих в государственных программах обеспечения жильем, и находится на антикоррупционной экспертизе.

Документ разработан в рамках федеральной программы по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем, а также республиканской программы развития жилищной сферы Татарстана. Установленный норматив будет использоваться при реализации мер поддержки молодых семей в третьем квартале 2026 года.

При этом норматив вырос: во втором квартале 2026 года квадратный метр жилья для расчета оценивался в 153 313 рубля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило о масштабной закупке жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На приобретение 183 жилых помещений будет направлено 830,5 млн рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Наталья Жирнова