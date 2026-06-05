СМУ-88 запускает тестирование мобильного приложения

Для жителей ЖК «Крыловка Парк», Atlantis Deluxe и «Пять звезд» стало доступно мобильное приложение, с помощью которого они могут управлять услугами УК онлайн

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Для жителей ЖК «Крыловка Парк», Atlantis Deluxe и «Пять звезд» стало доступно мобильное приложение, с помощью которого они могут управлять услугами УК онлайн.

Приложение «Домиленд+» (18+), внедряемое СМУ-88 совместно с proptech-направлением «Яндекса», пока работает в тестовом режиме. На первом этапе пользователям доступны передача заявок в аварийно-диспетчерскую службу, просмотр показаний приборов учета, оплата счетов ЖКУ, получение новостей и участие в опросах от управляющей компании и девелопера, а также доступ к эксплуатационной документации дома.

«Сейчас на рынке все активнее формируются полноценные экосистемы, когда одна компания закрывает самые разные нужды клиента. Нам близок этот вектор: вместе с управляющей компанией мы давно хотели создать целостный и удобный сервис для комфортной жизни в доме. Это только первые шаги, и я убежден, что сотрудничество с proptech-направлением «Яндекса» поможет нам вывести уровень заботы о жителях на новую высоту», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Жители ЖК «Крыловка Парк» и Atlantis Deluxe с помощью приложения также могут просматривать камеры видеонаблюдения в режиме реального времени, принимать вызовы домофона на смартфон и дистанционно открывать дверь. Эти дополнительные функции жители смогут бесплатно протестировать в течение первых 3 месяцев.

Компания намерена расширить перечень сервисов внутри приложения. Пользователи смогут заказывать дополнительные бытовые услуги от партнеров, включая клининг, услуги «мастера на час», обслуживание кондиционеров, перевозку вещей и подключение систем умного дома.

Напомним, приложение стало доступно для жителей ЖК СМУ-88 благодаря соглашению о стратегическом партнерстве с proptech-направлением «Яндекса». Оно было подписано на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир» в Казани, который прошел в мае этого года.

PropTech-направление «Яндекса» включает цифровые сервисы для жителей, управляющих компаний и девелоперов. PropTech создает сценарии умного здания, развивает технологические продукты для УК и «Домиленд» — PropTech-платформу для жителей, которой пользуются более 1,5 млн человек. Продукты PropTech «Яндекса» уже внедрили «Самолет», «Донстрой», «А101», «Брусника», MR Group, Level Group, Vesper и другие.

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