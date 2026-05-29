Эксперты: «В Казани однушку предпочтительнее снимать, чем покупать»

Индекс price-to-rent в столице Татарстана оценили в 19,1

Фото: Динар Фатыхов

В Казани по состоянию на май 2026 года предпочтительнее арендовать квартиру, чем покупать. Индекс price-to-rent в столице Татарстана оценили в 19,1, пишет РБК.

Индекс price-to-rent — это соотношение стоимости квартиры на вторичном рынке к годовым расходам на аренду жилья тех же габаритов. Если значение индекса меньше 15, считается, что покупка квартиры выгоднее аренды. Если индекс больше 20, то жилье стоит снимать, а не покупать. Если индекс находится в диапазоне от 15 до 20, то значит, как правило, жилье предпочтительнее снимать. Однако однозначной рекомендации «не покупать» в этом интервале не дается.

Отмечается, что к маю 2026-го Нижний Новгород стал единственным городом России с населением от 1 млн человек, где однушку снимать на 100% выгоднее. Там индекс оценили в 20.2.

Ранее сообщалось, что в Казани аренда студий подешевела за год, а в Челнах — подорожала.

Никита Егоров