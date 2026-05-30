В Татарстане с начала года построили более 80 многоквартирных домов — это больше половины годового плана

По социальной ипотеке завершено строительство 31 дома, а по индивидуальному жилищному строительству введено более 1 млн квадратных метров жилья

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что с начала года в республике ввели более 1,85 млн квадратных метров жилья — это 58% от годового плана. Эти данные он озвучил на еженедельном совещании в Доме Правительства республики в формате видеоконференции с участием муниципалитетов.

По коммерческому строительству выполнено 69% плана: введены 80 многоквартирных домов общей площадью более 725 тысяч квадратных метров. По социальной ипотеке завершено строительство 31 дома, а по индивидуальному жилищному строительству введено более 1 млн квадратных метров жилья.

Продолжается работа по обеспечению квартирами многодетных и молодых семей, а также вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев — в этом году в этой категории 3 получателя. Как сообщили в правительстве, на текущий день оформлены 2 сертификата, из них один сертификат реализован. Вторая семья продолжает подбор жилья.



Также обсуждалось обеспечение жильем отдельных категорий граждан. В этом году квартиры должны получить 641 ребенок-сирота, для части из них уже закупают жилье.

Напомним, что в России объем просроченной ипотеки на новостройки превысил 20,2 млрд рублей, в Татарстане — 400 млн рублей. При этом российский показатель увеличился с начала года на 8,2%, или на 1,5 млрд рублей.

