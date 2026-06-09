Две квартиры в Казани вошли в число самых маленьких, которые продаются в России

Такие объекты, как правило, формируются из переоборудованных помещений или бывших общежитий и пользуются ограниченным спросом

Фото: Артем Дергунов

На вторичном рынке жилья в России в числе самых компактных квартир оказались два объекта в Казани. По данным сервисов недвижимости, которые предоставили РИА «Новости», город вошел в рейтинг наряду с Оренбургом, Краснодарским краем и Подмосковьем.

Самой маленькой квартирой в стране сейчас считается жилье площадью 9,4 кв. м в Оренбурге. На втором месте расположилась студия 9,5 кв. м в поселке Яблоновский под Краснодаром. Замыкает тройку лотов квартира в Казани на улице Шуртыгина площадью 9,6 кв. м, которая продается за 3,6 млн рублей и находится в доме 1965 года постройки.

Еще один объект в Казани также вошел в число самых малогабаритных квартир страны. Студия площадью 9,8 кв. м на улице Дементьева выставлена на продажу за 2,5 млн рублей и полностью оборудована мебелью.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По оценкам аналитиков, жилье площадью менее 15 кв. м относится к нестандартному сегменту рынка. Такие объекты, как правило, формируются из переоборудованных помещений или бывших общежитий и пользуются ограниченным спросом. Эксперты отмечают, что интерес к ним в основном проявляют покупатели с ограниченным бюджетом, однако по мере смягчения условий кредитования спрос на подобные форматы может снижаться.

Ранее Казань вошла в число российских городов с высокими рисками затоваренности рынка новостроек.



Наталья Жирнова