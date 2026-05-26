Татарстан назван одним из самых «перегретых» регионов России по ценам на жилье
Именно там цены на новостройки сильнее всего оторвались от вторичного рынка
Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Татарстан стали самыми «перегретыми» регионами России с точки зрения разрыва цен между новостройкой и вторичкой. Об этом сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, чьи слова приводят «Известия».
— Именно там цены на новостройки сильнее всего оторвались от вторичного рынка, — подчеркнула эксперт.
В целом по итогам IV квартала 2025 года в России квартиры от застройщика на 65% дороже, чем в старом фонде. Под конец года средняя стоимость кв. м нового жилья составила 288 тыс. рублей, а готового — около 160 тыс.
Такой разрыв эксперт назвала аномальным по международным меркам. Как подчеркнула Мильчакова, в большинстве стран Европы и G7 разница между первичкой и вторичкой обычно не превышает 9–15% в пользу новостроек.
Ранее сообщалось, что в Казани земельные участки подорожали на 15% за год.
