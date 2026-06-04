В Татарстане малые города лидируют по внедрению систем умного дома

Лидером по темпам роста стал Мамадыш, где количество смарт-систем увеличилось на 87%. Существенный рост также зафиксирован в Бугульме и Нижнекамске

Фото: Артем Дергунов

Жители Татарстана демонстрируют растущий интерес к системам умного дома. По данным аналитиков «МегаФона», с начала 2026 года наблюдается значительный рост активности в этой сфере. Посещаемость сайтов по подбору умных устройств увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно с этим на 11% выросло число пользователей умных помощников в быту.

Наиболее активно технологии умного дома внедряются в небольших городах республики. Лидером по темпам роста стал Мамадыш, где количество смарт-систем увеличилось на 87%. Существенный рост также зафиксирован в Бугульме (46%) и Нижнекамске (44%). Заметные показатели демонстрируют Елабуга и Лениногорск — с ростом на 40% и 31% соответственно. В столице республики, Казани, динамика оказалась более сдержанной, составив всего 5%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вне городов технологии удаленного управления домом особенно популярны в Лаишевском районе, где лидируют Усады, деревня Орел с прилегающими дачными территориями. Высокими показателями внедрения смарт-гаджетов также отличаются Куюки, Васильево и Высокая Гора.

Среди пользователей умных систем преобладают жители в возрасте от 35 до 44 лет, составляющие 41% от общего числа владельцев устройств. Вторую позицию занимают абоненты 45—54 лет с долей 32%, а третью — люди 25—34 лет (16%). Примечательно, что мужчины используют умные помощники в четыре раза чаще представительниц прекрасного пола.

Напомним, что умные кормушки для животных могут стать способом для слежки за их хозяевами. Такие гаджеты особенно уязвимы из-за недостаточного внимания к их кибербезопасности.

Наталья Жирнова