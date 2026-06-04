В Татарстане приобретут 183 квартиры для детей-сирот за 830,5 млн рублей

Основная часть квартир — 111 единиц — будет закуплена в Казани. Значительное количество жилья также планируется приобрести в Нижнекамском (30 квартир) и Агрызском (22 квартиры) районах

Фото: Артем Дергунов

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило о масштабной закупке жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На приобретение 183 жилых помещений будет направлено 830,5 млн рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Основная часть квартир — 111 единиц — будет закуплена в Казани. Значительное количество жилья также планируется приобрести в Нижнекамском (30 квартир) и Агрызском (22 квартиры) районах. Остальные квартиры распределятся между Альметьевским, Бугульминским, Верхнеуслонским, Высокогорским и Камско-Устьинским районами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К приобретаемым помещениям предъявляются строгие требования: площадь от 24 до 36 квадратных метров, высота потолков не менее 2,5 метра. Все квартиры должны быть полностью готовы к заселению — с чистовой отделкой, оборудованной кухней и санузлом.

Важным условием является то, что в одном многоквартирном доме количество квартир для детей-сирот не должно превышать 25% от общего числа, за исключением небольших населенных пунктов с населением менее 10 тысяч человек. На все приобретенные помещения будет действовать двухлетняя гарантия технического обслуживания.

Напомним, что в этом году в республике планируется обеспечить жильем 641 ребенка-сироту, 23 многодетные семьи, 17 молодых семей и три представителя льготных категорий граждан.

Наталья Жирнова