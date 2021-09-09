Дело Центра гигиены и эпидемиологии в Буинске: экс-главврача не вернут, потерпевшую притесняют?

Никифорова не будут восстанавливать в должности

Осужденный 3 августа за уголовное преступление Анатолий Никифоров был уволен с должности главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах 13 мая 2021 года, сообщила в ответ на запрос «Реального времени» главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РТ Елена Сизова.

— Информация о возможном восстановлении Никифорова А.И. в должности не соответствует действительности, — опровергла ходящие по Буинскому району слухи бывшая начальница санврача, который, как указано в приговоре, в течение 6 лет отбирал у подчиненных до половины заработанных ими премий.

В тексте приговора говорится, что в течение 2013—2019 годов бывшая заведующая отделом филиала Центра гигиены и эпидемиологии в РТ в Дрожжановском районе Лилия Атауллова передала Никифорову по его требованию в общей сложности 300 тыс. рублей — почти половину из выплаченных ей 637 тысяч рублей премии. По ее словам, она делала это под угрозой «неприятностей по работе вплоть до увольнения». При этом премии были заслужены в полном объеме — в приговоре суда сказано, что показателей, на основании которых начислялась премия, она достигала. Когда женщина отказалась платить, Никифоров, как рассказывает приговор суда, «понизил ей заработную плату, понизил ее в должности, запретил выезжать для отбора проб на объекты».

После оглашения приговора (полгода условно) потерпевшую в этом деле Лилию Атауллову сотрудники филиала Центра гигиены и эпидемиологии в РТ якобы перестали пускать на ее рабочее место в помещение филиала в Дрожжаном. В этом помещении ведут прием другие сотрудники, приезжающие из Буинска на служебном автомобиле, а отсутствие Атаулловой в помещении филиала в Буинске оформили актом, видимо, готовясь уволить женщину «по статье».

В подписанном Еленой Сизовой документе нет ни слова о причинах, по которым до суда над Анатолием Никифоровым Лилия Атауллова трудилась в Дрожжаном, а после суда ей это запрещено. Фото: Ирина Плотникова

Филиальная чехарда

«Реальное время» получило ответ на запрос, почему Атауллову больше не пускают на прежнее рабочее место. Трудовой договор с ней заключался с предоставлением рабочего места в Дрожжаном — по месту жительства, а в дополнительном соглашении, заключенном после ликвидации филиала, была прописана не смена адреса рабочего помещения, а по сути лишь смена подразделения, в состав которого она теперь входит. Однако в подписанном Еленой Сизовой документе нет ни слова о причинах, по которым до суда над Анатолием Никифоровым Лилия Атауллова трудилась в Дрожжаном, а после суда ей это запрещено.

Сизова сослалась все на то же допсоглашение, в котором ничего не сказано о смене адреса осуществления трудовой деятельности: «По вопросу соблюдения трудовой дисциплины сотрудниками филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах» (далее — Филиал), в том числе Атаулловой Л.А., сообщаю, что 03.09.2020 года в связи с оптимизацией деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах отдел в Дрожжановском районе был ликвидирован. Дополнительное соглашение об изменении трудового договора №36 от 12.01.2006 г. в связи с переводом Атаулловой Л.А. в другое структурное подразделение (санитарно-эпидемиологический отдел Филиала по адресу: г. Буинск, ул. Ефремова, д.135в — п.1.1 дополнительного соглашения) было подписано Атаулловой Л.А. 03.09.2020 года собственноручно и без возражений. Таким образом, с момента подписания дополнительного соглашения Атауллова Л.А. так же, как и иные сотрудники ранее существовавшего отдела в Дрожжановском районе, должны находиться на своих рабочих местах в Филиале и надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности».

Сизова не упомянула о причинах, по которым Атауллова целый год — с сентября 2020-го, работала в Дрожжаном, и это не вызывало нареканий (и не требовало дополнительных затрат учреждения на доставку в Дрожжаное сотрудников из Буинска служебным транспортом), а с сентября 2021 года вдруг стало недопустимым.

В настоящее время ответ на вопрос о том, по какому адресу должна осуществлять трудовые обязанности Лилия Атауллова, будет искать прокуратура Татарстана, куда экс-подчиненная Анатолия Никифорова направила обращение.

— Вчера я написала заявление, прикрепила документы и отнесла в прокуратуру, — сообщила Атауллова «Реальному времени».

Параллельно она обратилась в Администрацию президента РФ, откуда ее письмо направили в Кабмин РТ. А обращение на имя депутата Госсовета РТ Артура Абдульзянова народный избранник перенаправил в Управление Роспотребнадзора по РТ.

Атауллова рассказала, что все же смогла один раз попасть на рабочее место — 6 сентября, вместе с буинскими сотрудниками. Но повторить этот «успех» ей пока больше не удалось.

Инна Серова