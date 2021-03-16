Главу районного Центра гигиены в Татарстане арестовали по подозрению в «откатах»

Подчиненные Анатолия Никифорова обвинили его в том, что он заставлял их «делиться» премиями

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане на рабочем месте задержали главврача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах Анатолия Никифорова. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий, причем это уже второе за последний год уголовное дело, возбужденное по подозрению в противоправных действиях в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РТ». В эту пятницу Буинский городской суд отправил Никифорова под домашний арест на 2 месяца — до 11 мая. За что правоохранители «повязали» санврача, как складывалась его карьера до этого момента и какими последствиями грозит ему уголовное расследование, если вина будет доказана — в эксклюзивном материале «Реального времени».

Премию даю — половина в уме



Как выяснило «Реальное время», следователи пришли к Анатолию Никифорову по жалобе его подчиненных. Пожаловались работники филиала республиканского центра гигиены и эпидемиологии на то, что последние 7 лет руководитель заставлял их по-братски делиться премией — забирал половину из выписанных, согласно приказу, 5—10 тысяч рублей.

В Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах в подчинении у Никифорова находилось 35 сотрудников. То есть, если версия следствия верна, можно предположить, что каждая полученная ими премия могла приносить ему дополнительный нетрудовой доход в 85—175 тыс. рублей.

По данным источников, дело расследует Следком. Как сообщили в пресс-службе Буинского райсуда, Анатолий Никифоров был отправлен под домашний арест на два месяца, он подозревается по ч. 1 ст. 286 УК РФ — в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание от штрафа на сумму до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 4 лет (спектр вариантов наказания по этой статье весьма широк).

По данным Следкома, Анатолий Никифоров подозревается по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Фото: Ирина Плотникова

Карьера после позднего «старта»

Пытаясь понять, как руководитель филиала Центра гигиены и эпидемиологии дошел (если верить обратившимся с заявлением сотрудникам учреждения) до противоправных действий, «Реальное время» запросило Центр о его трудовой биографии.

64-летний уроженец Буинска Анатолий Никифоров окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Гигиена, санитария и эпидемиология» в 32 года — в 1988-м. Во время учебы 3 года отработал охранником лыжной базы в Казани. А где и чем он занимался до этого, его работодатели не знают.

После окончания вуза он 8 лет отработал в Чувашии заведующим санитарно-эпидемиологическим отделом. А в 1997 году был принят на работу в Буинске в Центр Госсанэпиднадзора — врачом по коммунальной гигиене. В конце 2006 года Никифоров был назначен на должность главврача филиала Центра Госсанэпиднадзора и оставался на ней до настоящего времени — менялось только название пережившего ряд реорганизаций учреждения.

В 2007 году Анатолий Никифоров был награжден почетной грамотой российского Минздрава, а в 2012-м — медалью «90 лет Госсанэпидслужбы России».

Никифоров женат, имеет двоих взрослых детей — дочь 1985 года рождения и сына 1992 года рождения.

Это уже второе за последний год уголовное дело, возбужденное по подозрению в противоправных действиях в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РТ». Фото: Максим Платонов

«Как ты живешь, ё-моё?"

В распоряжении «Реального времени» имеется фрагмент звукозаписи диалога между человеком, которого собеседница называет Анатолием Ивановичем (имя и отчество совпадают с именем и отчеством арестованного руководителя филиала Центра гигиены и эпидемиологии) и его подчиненной.



Женщина спорит с Анатолием Ивановичем о каком-то протоколе, про который он говорит: «Я его уже подписал». По информации источника «Реального времени», речь идет о протоколе замеров шума в жилом здании. Лилия Атауллова якобы отказалась покрыть нарушение, выразившееся в превышении допустимых норм, а Никифоров якобы подписал протокол с несоответствующими действительности данными. Сотрудница просит не верить предпринимателям, объясняет: «Это судебное дело». А шеф, похоже, дает понять, что она — пешка, не имеющая права голоса в этом деле: «Садись, давай, я тебе расскажу, как ты живешь, почему ты живешь, ё-моё?». После этого глава центра «усилил» подчиненный Атаулловой отдел в Дрожжановском районе — стал направлять туда сотрудников из Буинска, максимально урезав полномочия Атаулловой и сократив ее ставку наполовину.



Источник также утверждает, что Атауллова сопротивлялась тому, чтобы в отделе работали некомпетентные сотрудники уровня уборщицы и санитарки, и что эту проблему с ее подачи обсуждали на совещании в Казани — в головном учреждении. Мы направили в пресс-службу Управления Роспотребнадзора по РТ, которому подчиняется Центр гигиены и эпидемиологии в РТ, запрос относительно достоверности данной информации — ответ будет опубликован по получении.



Первым стало расследование осенью другого эпизода, когда главврач татарстанского Центра гигиены и эпидемиологии бесплатно пустил в арендуемые учреждением помещения компанию жены. Фото: protatarstan.ru

Между отпуском и арестом



Характеристику Анатолию Никифорову как человеку никто из знающих его людей дать не захотел. Его одноклассница и бывшая подчиненная, уволившаяся из учреждения около трех лет назад — по слухам, из-за конфликта на почве служебных обязанностей, категорически отказалась вспоминать про это дело. Подчиненные также молчат. Но жители города обсуждают, что Анатолий Никифоров, будучи уже под домашним арестом, продолжает попытки руководить своим учреждением, используя телефон супруги.

В ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан», по информации источника «Реального времени», 15 марта прошло совещание по поводу ЧП в Буинске. Сегодня из Казани на место должна выехать «делегация», которая решит судьбу «осиротевшего» учреждения. Хотя, как утверждает тот же источник, знакомый с ситуацией, пока решение об отстранении Никифорова не принято — якобы была даже предпринята попытка оформить ему на время следствия отпуск.

Между тем это уже второе уголовное дело, возбужденное в течение года в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РТ». Первым стало расследование осенью другого эпизода, когда главврач татарстанского Центра гигиены и эпидемиологии бесплатно пустил в арендуемые учреждением помещения компанию жены. С 2013 по 2019 год центр арендовал помещения на улице Сеченова в Казани. Два кабинета в здании заняла фирма супруги главврача. При этом деньги компания не платила, договор субаренды составлен не был, сообщала пресс-служба СУ СКР по РТ. Ущерб оценили в 4,1 млн рублей. Причем уголовное дело возбудили по материалам проверки природоохранного прокурора.