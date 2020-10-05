Сизова Елена Петровна

Общая информация

Образование

1999 г. — окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «Медико-профилактическое дело».



Трудовая деятельность

Свою врачебную деятельность начала в 1999 г. санитарным врачом отделения гигиены питания Центр госсанэпиднадзора Вахитовского района г. Казани.

2004-2005 гг. — заведующий отделением сертификации отдела гигиенической сертификации ФГУ «Центр госсанэпиднадзора по РТ»;

2005-2014 гг. — заместитель начальника отдела регистрации и лицензирования Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;

2014-2015 гг. — начальник отдела государственной регистрации и лицензирования Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;

2015-2019 гг. — начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;

С 2019 г.— главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)».

Награды и звания

За время работы в службе Сизовой Е.П. присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан».

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