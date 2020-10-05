Сизова Елена Петровна
Общая информация
Образование
1999 г. — окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «Медико-профилактическое дело».
Трудовая деятельность
Свою врачебную деятельность начала в 1999 г. санитарным врачом отделения гигиены питания Центр госсанэпиднадзора Вахитовского района г. Казани.
2004-2005 гг. — заведующий отделением сертификации отдела гигиенической сертификации ФГУ «Центр госсанэпиднадзора по РТ»;
2005-2014 гг. — заместитель начальника отдела регистрации и лицензирования Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
2014-2015 гг. — начальник отдела государственной регистрации и лицензирования Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
2015-2019 гг. — начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
С 2019 г.— главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)».
Награды и звания
За время работы в службе Сизовой Е.П. присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, ул. Сеченова, д. 13а
- Телефон: (843) 221-90-90
- Email: fguz@16.rospotrebnadzor.ru
- Сайт: https://fbuz16.ru/
Дата последнего обновления: 05.10.2020